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البطولة الآسيوية لكرة اليد للناشئين: البحرين تفوز على الكويت 35 - 33

9/8/2024 12:15:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 7 - 9 (كونا) -- فاز منتخب البحرين للناشئين لكرة اليد اليوم السبت على نظيره الكويتي بنتيجة 35 - 33 ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية العاشرة المقامة في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025.
وقدم ناشئو منتخب كرة اليد الكويتي أداء جيدا خلال المباراة وكانوا قريبين من حسم النتيجة إلا أن المنتخب البحريني نجح في حسم اللقاء وكسب النتيجة لصالحه بفارق هدفين فقط.
ويلتقي منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يوم بعد غد الاثنين نظيره المنتخب القطري في ثاني لقاءات الدور الثاني من البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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