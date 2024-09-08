البطولة الآسيوية لكرة اليد للناشئين: البحرين تفوز على الكويت 35 - 33

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 7 - 9 (كونا) -- فاز منتخب
البحرين للناشئين لكرة اليد اليوم السبت على نظيره الكويتي بنتيجة 35 - 33 ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية العاشرة المقامة في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025.
وقدم ناشئو منتخب كرة اليد الكويتي أداء جيدا خلال المباراة وكانوا قريبين من حسم النتيجة إلا أن المنتخب البحريني نجح في حسم اللقاء وكسب النتيجة لصالحه بفارق هدفين فقط.
ويلتقي منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يوم بعد غد الاثنين نظيره المنتخب القطري في ثاني لقاءات الدور الثاني من البطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
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