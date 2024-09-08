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وزير الشباب: فوز فيصل سرور بذهبية بارالمبياد باريس تجسيد لتميز رياضيي الكويت عالميا

9/8/2024 12:15:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 6 - 9 (كونا) -- هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم السبت بطل الكويت الباراليمبي فيصل سرور على إحرازه أول ميدالية ذهبية للكويت في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية (باريس 2024).
وقال المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فوز فيصل سرور لاعب منتخب الكويت لذوي الإعاقة بذهبية البارالمبياد "يعد انجازا كبيرا ويجسد تميز رياضيي الكويت من ذوي الإعاقة بالمحافل الرياضية الكبرى".
وأكد أن هذا الفوز جاء لجهوده التي بذلها وإخلاصه في التدريبات على مدى تاريخه الرياضي مثمنا إهداءه هذا الفوز لوطنه الكويت.
وشدد وزير الشباب على أن الإنجازات المتميزة لأبطال الكويت من ذوي الإعاقة هي ثمرة للاهتمام الكبير والرعاية الأبوية التي تحظى بها الرياضة الكويتية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مثمنا عاليا الرعاية السامية المستمرة للرياضة والرياضيين.
وهنأ الوزير المطيري أسرة رياضة المعاقين الكويتية بهذا الانجاز الكبير الذي يعد استمرارا لإحرازها الكثير من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية الكبرى عبر تاريخها المشرف.
واليوم أحرز البطل الباراليمبي الكويتي فيصل سرور الميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الكويت في بارالمبياد باريس إلى ميداليتين: ذهبية وأخرى برونزية أحرزها البطل الكويتي فيصل الراجحي في نهائيات 5 آلاف متر لمسابقات الجري على الكرسي.
وتستمر المنافسات حتى يوم غد الأحد (8 سبتمبر) بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه.
وبهذا الفوز أيضا يرفع بطل الكويت فيصل سرور رصيده الشخصي في تاريخ مشاركاته في الدورات البارالمبية إلى ميداليتين: إذ نال الميدالية البرونزية في النسخة الماضية طوكيو 2020. (النهاية) ف ش ا / ه س ص

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