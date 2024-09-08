وزير الشباب: فوز فيصل سرور بذهبية بارالمبياد باريس تجسيد لتميز رياضيي الكويت عالميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت 6 - 9 (كونا) -- هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم السبت بطل الكويت الباراليمبي فيصل سرور على إحرازه أول ميدالية ذهبية للكويت في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية (باريس 2024).
وقال المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فوز فيصل سرور لاعب منتخب
الكويت لذوي الإعاقة بذهبية البارالمبياد "يعد انجازا كبيرا ويجسد تميز رياضيي الكويت من ذوي الإعاقة بالمحافل الرياضية الكبرى".
وأكد أن هذا الفوز جاء لجهوده التي بذلها وإخلاصه في التدريبات على مدى تاريخه الرياضي
مثمنا إهداءه هذا الفوز لوطنه الكويت.
وشدد وزير الشباب على أن الإنجازات المتميزة لأبطال الكويت من ذوي الإعاقة هي ثمرة للاهتمام الكبير والرعاية الأبوية التي تحظى بها الرياضة الكويتية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مثمنا عاليا الرعاية السامية المستمرة للرياضة والرياضيين.
وهنأ الوزير المطيري أسرة رياضة المعاقين الكويتية بهذا الانجاز الكبير الذي يعد استمرارا لإحرازها الكثير من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية الكبرى عبر تاريخها المشرف.
واليوم أحرز البطل الباراليمبي الكويتي فيصل سرور الميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الكويت في بارالمبياد باريس إلى ميداليتين: ذهبية وأخرى برونزية أحرزها البطل الكويتي فيصل الراجحي في نهائيات 5 آلاف متر لمسابقات الجري على الكرسي.
وتستمر المنافسات حتى يوم غد الأحد (8 سبتمبر) بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه.
وبهذا الفوز أيضا يرفع بطل الكويت فيصل سرور رصيده الشخصي في تاريخ مشاركاته في الدورات البارالمبية إلى ميداليتين: إذ نال الميدالية البرونزية في النسخة الماضية طوكيو 2020. (النهاية) ف ش ا / ه س ص
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