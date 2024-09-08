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وزير الشباب يستقبل وزير الرياضة العراقي بمناسبة زيارته للبلاد

9/8/2024 12:15:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 6 - 9 (كونا) -- استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري مساء اليوم السبت وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الرياضية والشبابية بين البلدين وتطوير العمل الشبابي والرياضي المشترك بين البلدين ما شأنه تعميق هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين. (النهاية)

ف ش ا / ه س ص



MENAFN08092024000071011013ID1108648457

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