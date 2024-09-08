وزير الشباب يستقبل وزير الرياضة العراقي بمناسبة زيارته للبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت 6 - 9 (كونا) -- استقبل وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري مساء اليوم السبت وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الرياضية والشبابية بين البلدين وتطوير العمل الشبابي والرياضي المشترك بين البلدين ما شأنه تعميق هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
ف ش ا / ه س ص
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