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الجزائر تزود تونس بألف ميغاواط من الكهرباء عقب عطل في إحدى المحطات

9/8/2024 12:15:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم السبت تزويد تونس بألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية من أجل ضمان توازن منظومة النقل الكهربائية فيها إثر عطل وقع بإحدى محطاتها الكهربائية.
وقال المجمع الجزائري للطاقة والكهرباء (سونلغاز) في بيان مشترك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنه قام اليوم السبت بإمداد الشبكة التونسية بتلك الكمية تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد فيما يتعلق بدعم أواصر التعاون مع تونس والتزاما بمواصلة تزويدها بالطاقة الكهربائية.
وأوضح المجمع أن "هذا الرقم يعتبر قياسيا فيما يتعلق بصادرات (سونلغاز) من الكهرباء إلى تونس ما سمح بتدارك الوضع وضمان استمرارية تزويد تونس بالكهرباء وضمان توازن منظومة النقل".
وبالمناسبة عبرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب البيان المشترك عن خالص شكرها ل(سونلغاز) الجزائرية على تعاونها الدائم خاصة في مثل هذا الظرف الاستثنائي. (النهاية)

م ر / ر ج



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