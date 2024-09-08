الجزائر تزود تونس بألف ميغاواط من الكهرباء عقب عطل في إحدى المحطات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت الجزائر اليوم السبت تزويد تونس بألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية من أجل ضمان توازن منظومة النقل الكهربائية فيها إثر عطل وقع بإحدى محطاتها الكهربائية.
وقال المجمع الجزائري للطاقة والكهرباء (سونلغاز) في بيان مشترك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنه قام اليوم السبت بإمداد الشبكة التونسية بتلك الكمية تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد فيما يتعلق بدعم أواصر التعاون مع تونس والتزاما بمواصلة تزويدها بالطاقة الكهربائية.
وأوضح المجمع أن "هذا الرقم يعتبر قياسيا فيما يتعلق بصادرات (سونلغاز) من الكهرباء إلى تونس ما سمح بتدارك الوضع وضمان استمرارية تزويد تونس بالكهرباء وضمان توازن منظومة النقل".
وبالمناسبة عبرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب البيان المشترك عن خالص شكرها ل(سونلغاز) الجزائرية على تعاونها الدائم خاصة في مثل هذا الظرف الاستثنائي. (النهاية)
م ر / ر ج
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