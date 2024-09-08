مسؤولون امريكيون: تأجيل تقديم مقترح نهائي بين الاحتلال الاسرائيلي و(حماس) لأجل غير مسمى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 7 – 9 (كونا) –- ذكر مسؤولون أمريكيون اليوم السبت ان الادارة الامريكية ارجأت تقديم مقترح نهائي لوقف اطلاق النار بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة (حماس) الى "اجل غير مسمى".
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن المسؤولين قولهم إن تأجيل تقديم المقترح الذي كان يسعى الرئيس الامريكي جو بايدن للاعلان عنه جاء بسبب "العقبة الأخيرة المتعلقة بطلب (حماس) المفاجئ فيما يتعلق بالسجناء الذين ستفرج عنهم إسرائيل في حال تم التوصل الى الاتفاق".
واضافوا ان "الولايات المتحدة الى جانب مصر وقطر كانت يعتقد في كثير من الاحيان ان الاتفاق في متناول اليد لكن المحادثات ظلت تتعرض للعرقلة سواء من اسرائيل او حماس عبر تقديم مطالب جديدة".
واوضحوا ان "الجانبين كانا متفقين مبدئيا على ان تفرج اسرائيل في مرحلة معينة عن مسجونين فلسطينيين يقضون عقوبة السجن المؤبد مقابل ان تفرج (حماس) عن جنود إسرائيليين لكن (حماس) طلبت كذلك في هذا الاسبوع ان تشمل الصفقة اطلاق سراح رهائن مدنيين اخرين وهو ما عرقل التوصل الى اتفاق".
واكدوا ان "التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة سيسهم ليس فقط في رفع المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين واطلاق سراح الرهائن ولكن ايضا في تجنب اندلاع حرب اقليمية أوسع نطاقا".
واعرب المسؤولون الامريكيون عن اعتقادهم وفقا للصحيفة بأن عددا من الرهائن الأمريكيين السبعة المتبقين في غزة لا يزالون على قيد الحياة وكان يمكن إطلاق سراحهم ضمن صفقة مكونة من ثلاثة أجزاء مؤكدين ان الادارة الامريكية ستواصل العمل نحو التوصل إلى الاتفاق حتى وان كانت فرص نجاحه "ضئيلة".
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد انتقد الاثنين الماضي رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب استمرار عرقتله لاتفاق وقف اطلاق النار مع (حماس) مشيرا الى ان الادارة الامريكية تستعد للاعلان عن مقترح جديد نهائي لوقف الحرب في غزة. (النهاية)
أ م م / ر ج
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