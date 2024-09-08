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مسؤولون امريكيون: تأجيل تقديم مقترح نهائي بين الاحتلال الاسرائيلي و(حماس) لأجل غير مسمى

9/8/2024 12:15:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 – 9 (كونا) –- ذكر مسؤولون أمريكيون اليوم السبت ان الادارة الامريكية ارجأت تقديم مقترح نهائي لوقف اطلاق النار بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة (حماس) الى "اجل غير مسمى".
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن المسؤولين قولهم إن تأجيل تقديم المقترح الذي كان يسعى الرئيس الامريكي جو بايدن للاعلان عنه جاء بسبب "العقبة الأخيرة المتعلقة بطلب (حماس) المفاجئ فيما يتعلق بالسجناء الذين ستفرج عنهم إسرائيل في حال تم التوصل الى الاتفاق".
واضافوا ان "الولايات المتحدة الى جانب مصر وقطر كانت يعتقد في كثير من الاحيان ان الاتفاق في متناول اليد لكن المحادثات ظلت تتعرض للعرقلة سواء من اسرائيل او حماس عبر تقديم مطالب جديدة".
واوضحوا ان "الجانبين كانا متفقين مبدئيا على ان تفرج اسرائيل في مرحلة معينة عن مسجونين فلسطينيين يقضون عقوبة السجن المؤبد مقابل ان تفرج (حماس) عن جنود إسرائيليين لكن (حماس) طلبت كذلك في هذا الاسبوع ان تشمل الصفقة اطلاق سراح رهائن مدنيين اخرين وهو ما عرقل التوصل الى اتفاق".
واكدوا ان "التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة سيسهم ليس فقط في رفع المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين واطلاق سراح الرهائن ولكن ايضا في تجنب اندلاع حرب اقليمية أوسع نطاقا".
واعرب المسؤولون الامريكيون عن اعتقادهم وفقا للصحيفة بأن عددا من الرهائن الأمريكيين السبعة المتبقين في غزة لا يزالون على قيد الحياة وكان يمكن إطلاق سراحهم ضمن صفقة مكونة من ثلاثة أجزاء مؤكدين ان الادارة الامريكية ستواصل العمل نحو التوصل إلى الاتفاق حتى وان كانت فرص نجاحه "ضئيلة".
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد انتقد الاثنين الماضي رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب استمرار عرقتله لاتفاق وقف اطلاق النار مع (حماس) مشيرا الى ان الادارة الامريكية تستعد للاعلان عن مقترح جديد نهائي لوقف الحرب في غزة. (النهاية)

أ م م / ر ج



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