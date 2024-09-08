Sunday, 08 September 2024 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية الفرنسية: 110 آلاف متظاهر في باريس تنديدا بقرار تعيين رئيس وزراء يميني

9/8/2024 12:15:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 7 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت أن 110 الاف متظاهر تجمعوا في العاصمو باريس تنديدا بقرار الرئيس ايمانويل ماكرون تعيين رئيس حكومة خارج معسكر اليسار.
وقالت الداخلية بحسب ما نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية ان المظاهرات دعت اليها منظمات شبابية وطلابية ونقابات عمالية ومن أحزاب اليسار عدا الحزب الاشتراكي وذلك للتعبير عن رفضهم تعيين رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه.
إلا أن حركة (فرنسا الأبية) التي أنشأها جان لوك ميلينشون أعلن ارقاما مغايرة حيث اكدت مشاركة ما يقارب 300 الف شخص في المظاهرات بالعاصمة باريس. (النهاية)

م ع / ر ج



MENAFN08092024000071011013ID1108648454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث