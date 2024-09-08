الداخلية الفرنسية: 110 آلاف متظاهر في باريس تنديدا بقرار تعيين رئيس وزراء يميني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 7 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت أن 110 الاف متظاهر تجمعوا في العاصمو باريس تنديدا بقرار الرئيس ايمانويل ماكرون
تعيين رئيس حكومة خارج معسكر اليسار.
وقالت الداخلية بحسب ما نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية ان المظاهرات دعت اليها منظمات شبابية وطلابية ونقابات عمالية ومن أحزاب اليسار عدا الحزب الاشتراكي وذلك للتعبير عن رفضهم تعيين رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه.
إلا أن حركة (فرنسا الأبية) التي أنشأها جان لوك ميلينشون أعلن ارقاما مغايرة حيث اكدت مشاركة ما يقارب 300 الف شخص في المظاهرات بالعاصمة باريس. (النهاية)
م ع / ر ج
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