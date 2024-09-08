الألعاب البارالمبية: الصين تواصل صدراتها لقائمة الميداليات وتقترب من الفوز النهائي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 7 - 9 (كونا) -- واصلت الصين اليوم السبت صدارتها لقائمة ترتيب ميداليات الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس لتقترب أكثر من الفوز النهائي بهذه الدورة.
وبات في رصيد الصين مع نهائية مسابقات اليوم السبت 216 ميدالية من بينها 94 ذهبية و73 فضية و49 برونزية متفوقة بذلك على بريطانيا التي في رصيدها 120 ميدالية هي 47 ذهبية و42 فضية و31 بروزنزية.
وفي أحدث الإنجازات العربية أحرز الأردني عبدالكريم خطاب الميدالية الذهبية لرفع الأثقال في منافسات وزن تحت 97 كيلوغراما ليحقق رقما بارالمبيا جديدا بعدما رفع 270 كيلوغراما.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأردن إلى 3 ميداليات في هذه الدورة.
بدورها نجحت المصرية صفاء بإحراز الميدالية البرونزية في رفع الأثقال لوزن 79 كيلوغراما حيث جاء تتويجها بعد رفعها 134 كيلوغراما في المحاولة الأولى و139 كيلوغراما في المحاولة الثانية لتنجز المهمة في المحاولة الثالثة عبر رفع 146 كيلوغراما.
وحلت المصرية حسن بالمركز الثالث خلف الصينية مايو هان التي أحرزت الذهبية والنيجيرية بوسي أومولايو التي فازت بميدالية الفضية.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر الى 6 ميداليات منها 5 في رفع الأثقال وبواقع ذهبيتين لمحمد المنياوي ورحاب رضوان وفضيتين لفاطمة محروس ومحمد صبحي الألفات وميدالية برونزية لصفاء حسن بالإضافة لبرونزية لمنتخب الطائرة جلوس.
ومن المرتقب أن تختتم الدورة منافساتها يوم غد الاحد. (النهاية)
م ع / ر ج
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