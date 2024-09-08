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الألعاب البارالمبية: الصين تواصل صدراتها لقائمة الميداليات وتقترب من الفوز النهائي

9/8/2024 12:15:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 7 - 9 (كونا) -- واصلت الصين اليوم السبت صدارتها لقائمة ترتيب ميداليات الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس لتقترب أكثر من الفوز النهائي بهذه الدورة.
وبات في رصيد الصين مع نهائية مسابقات اليوم السبت 216 ميدالية من بينها 94 ذهبية و73 فضية و49 برونزية متفوقة بذلك على بريطانيا التي في رصيدها 120 ميدالية هي 47 ذهبية و42 فضية و31 بروزنزية.
وفي أحدث الإنجازات العربية أحرز الأردني عبدالكريم خطاب الميدالية الذهبية لرفع الأثقال في منافسات وزن تحت 97 كيلوغراما ليحقق رقما بارالمبيا جديدا بعدما رفع 270 كيلوغراما.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأردن إلى 3 ميداليات في هذه الدورة.
بدورها نجحت المصرية صفاء بإحراز الميدالية البرونزية في رفع الأثقال لوزن 79 كيلوغراما حيث جاء تتويجها بعد رفعها 134 كيلوغراما في المحاولة الأولى و139 كيلوغراما في المحاولة الثانية لتنجز المهمة في المحاولة الثالثة عبر رفع 146 كيلوغراما.
وحلت المصرية حسن بالمركز الثالث خلف الصينية مايو هان التي أحرزت الذهبية والنيجيرية بوسي أومولايو التي فازت بميدالية الفضية.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر الى 6 ميداليات منها 5 في رفع الأثقال وبواقع ذهبيتين لمحمد المنياوي ورحاب رضوان وفضيتين لفاطمة محروس ومحمد صبحي الألفات وميدالية برونزية لصفاء حسن بالإضافة لبرونزية لمنتخب الطائرة جلوس.
ومن المرتقب أن تختتم الدورة منافساتها يوم غد الاحد. (النهاية)

م ع / ر ج



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