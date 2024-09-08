موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3180352 باريس - البطل الباراليمبي الكويتي فيصل سرور يحرز الميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024) بعدما حققمسافة قدرها 31ر15 مترا (وهو أيضا رقم شخصي جديد).
3180324 غزة - جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ثلاث مجازر جديدة في مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم السبت ما أسفر عن استشهاد 24 فلسطينيا.
3180366 باريس - وزارة الداخلية الفرنسية تعلن أن 110 الاف متظاهر تجمعوا في العاصمة باريس تنديدا بقرار الرئيس ايمانويل ماكرون
تعيين رئيس حكومة خارج معسكر اليسار.
3180335 بكين - السلطات الصينية تعلن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 95 آخرين إثر اجتياح إعصار (ياغي) مقاطعة (هاينان) جنوبي الصين ملحقا الضرر بأكثر من 526 ألف شخص حتى مساء اليوم السبت. (النهاية)
ر ج
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