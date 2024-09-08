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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/8/2024 12:15:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3180352 باريس - البطل الباراليمبي الكويتي فيصل سرور يحرز الميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024) بعدما حققمسافة قدرها 31ر15 مترا (وهو أيضا رقم شخصي جديد).
3180324 غزة - جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ثلاث مجازر جديدة في مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم السبت ما أسفر عن استشهاد 24 فلسطينيا.
3180366 باريس - وزارة الداخلية الفرنسية تعلن أن 110 الاف متظاهر تجمعوا في العاصمة باريس تنديدا بقرار الرئيس ايمانويل ماكرون تعيين رئيس حكومة خارج معسكر اليسار.
3180335 بكين - السلطات الصينية تعلن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 95 آخرين إثر اجتياح إعصار (ياغي) مقاطعة (هاينان) جنوبي الصين ملحقا الضرر بأكثر من 526 ألف شخص حتى مساء اليوم السبت. (النهاية)

ر ج



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