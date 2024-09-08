القائد يبحث التعاون مع مدير عام المركز الإحصائي الخليجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في مكتبه بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة عيسى، مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذة انتصار بنت عبدالله الوهيبي، وذلك بهدف بحث التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الرئيس محمد علي القائد عن خالص تهانيه للأستاذة انتصار بمناسبة تعيينها مديرًا عامًا للمركز الإحصائي، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في كل ما ستبذله من جهود من أجل مواصلة الارتقاء بالمركز ودوره الفعّال في دعم العمل الإحصائي الخليجي وتعزيز الشراكة بين دول المجلس. معربًا عن تطلعاته بالاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمركز بما يدعم تحقيق الأهداف الإحصائية المشتركة ويخدم مصالح الدول الأعضاء.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المبذولة في مجال تنفيذ المسوحات الوطنية وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تُمكن صناع القرار من رسم السياسات والخطط والبرامج الداعمة لمختلف المجالات، ومناقشة أوجه التعاون بين الهيئة والمركز الإحصائي وبحث فرص تبادل المعرفة والخبرات بما يعزز كفاءة العمل الإحصائي ومواكبة التطورات في مجال البيانات والإحصاءات.
فضلًا عن ذلك، تم التحضير للاجتماع القادم للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي، الذي سيركز على مناقشة كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير الأنشطة الإحصائية وتلبية متطلبات الدول الأعضاء.
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