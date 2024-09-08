القائد يبحث التعاون مع مدير عام المركز الإحصائي الخليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بمقر‭ ‬الهيئة‭ ‬الرئيسي‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الأستاذة‭ ‬انتصار‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬الوهيبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ ‬والهيئة‭. ‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬للأستاذة‭ ‬انتصار‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينها‭ ‬مديرًا‭ ‬عامًا‭ ‬للمركز‭ ‬الإحصائي،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ستبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمركز‭ ‬ودوره‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭. ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تطلعاته‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬والمركز‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الإحصائية‭ ‬المشتركة‭ ‬ويخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المسوحات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتوفير‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تُمكن‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬رسم‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬لمختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬والمركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬وبحث‭ ‬فرص‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيانات‭ ‬والإحصاءات‭. ‬

فضلًا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬التحضير‭ ‬للاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬للجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لشؤون‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي،‭ ‬الذي‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإحصائية‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭. ‬