بمشاركة 28 خريجًا من جامعات محلية وعالمية مرموقة..((السلام)) يختتم برنامجه التدريبي الصيفي السنوي للخريجين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتم بنك السلام النسخة الثامنة عشرة من برنامجه التدريبي الصيفي السنوي بمشاركة 28 خريجًا من جامعات محلية وعالمية مرموقة الذي استمر مدة شهرين؛ هادفًا بذلك إلى تزويد الشباب المشاركين بخبرة عملية مكثفة وتوجيه مثمر يسهم في دعم مسيرتهم المهنية مستقبلاً.
وعقدت نسخة هذا العام تحت شعار «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأهداف التنمية المستدامة»، حيث تم تصميم البرنامج بعد إجراء دراسة دقيقة لاحتياجات سوق العمل وبعناية مدروسة من أجل تزويد المشاركين بخبرة مهنية فاعلة وتدريب عملي متميّز. كما استندت هذه النسخة على نهج تعليمي تضمن جلسات التعلم المستمر والتوجيه والإرشاد العملي، وركزت على صقل مهارات المتدربين لتحقيق النجاح والتميز والمنافسة في سوق العمل المحلي.
وبالإضافة إلى مهام التدريب العملي شارك الخريجون في تحد جماعي أشرف عليه مدربون من ذوي الخبرة، حيث باشروا في إعداد دراسة حالة واقعية لتطبيق معارفهم المكتسبة ومهاراتهم التحليلية، واقتراح حلول مبتكرة. وتم مكافأة الفريق الفائز لمقترحاتهم الهادفة إلى تعزيز الخدمات المصرفية للبنك. ونظرًا إلى ارتكاز نهج البرنامج على التدريب الداخلي والخارجي تم تنظيم جولة في كافة أقسام بنك السلام لتعريفهم بمختلف الأدوار الوظيفية وكيفية سير الاعمال المؤسسية اليومية.
كما تم تنظيم زيارة ميدانية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) للاطلاع على قصص النجاح الخاصة بالشركة فيما يتعلق بمبادراتها في الحوكمة البيئية والاجتماعية. وخلال الزيارة تم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال الاستدامة، مثل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني في المجتمع. وقد أبدى المشاركون إعجابهم بالتزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة صرّحت منى البلوشي رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام قائلة: «نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في مستقبل شباب الوطن، ونفخر بالتزامنا الراسخ بتمكينهم ودعمهم عبر تبني مختلف السبل والمبادرات التي تعمل على تعزيز مستقبلهم المهني. ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن ختام برنامج التدريب الصيفي بنسخته الثامنة عشرة، الذي قمنا فيه بتزويد الخريجين بخبرة شاملة تؤهلهم لخوض مسيرة مهنية ناجحة، ومنحهم منظورًا شاملاً للقطاع المصرفي، حيث تتماشى هذه الخطوة مع وعدنا المؤسسي المتمثل في تقديم (تجربة مميزة لعلاقة دائمة)».
ويُعد برنامج التدريب الصيفي في بنك السلام دليلاً على التزامه المستمر بالمساهمة في دعم وتمكين شباب البحرين، ومساعيه الموجهة نحو صقل مهاراتهم وخبراتهم المهنية بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي. كما يسعى البنك بجهود حثيثة لطرح المبادرات والبرامج الشاملة التي تزود الجيل الشاب بالأدوات اللازمة لبناء مسيرة مهنية واعدة مستقبلا.
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