بمشاركة 28 خريجًا من جامعات محلية وعالمية مرموقة..((السلام)) يختتم برنامجه التدريبي الصيفي السنوي للخريجين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬برنامجه‭ ‬التدريبي‭ ‬الصيفي‭ ‬السنوي‭ ‬بمشاركة‭ ‬28‭ ‬خريجًا‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬محلية‭ ‬وعالمية‭ ‬مرموقة‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬شهرين؛‭ ‬هادفًا‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركين‭ ‬بخبرة‭ ‬عملية‭ ‬مكثفة‭ ‬وتوجيه‭ ‬مثمر‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وعقدت‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬البرنامج‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬دقيقة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وبعناية‭ ‬مدروسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بخبرة‭ ‬مهنية‭ ‬فاعلة‭ ‬وتدريب‭ ‬عملي‭ ‬متميّز‭. ‬كما‭ ‬استندت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬تعليمي‭ ‬تضمن‭ ‬جلسات‭ ‬التعلم‭ ‬المستمر‭ ‬والتوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬العملي،‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬المتدربين‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مهام‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬شارك‭ ‬الخريجون‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬جماعي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬مدربون‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة،‭ ‬حيث‭ ‬باشروا‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬حالة‭ ‬واقعية‭ ‬لتطبيق‭ ‬معارفهم‭ ‬المكتسبة‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬التحليلية،‭ ‬واقتراح‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭. ‬وتم‭ ‬مكافأة‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬لمقترحاتهم‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للبنك‭. ‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاز‭ ‬نهج‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أقسام‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بمختلف‭ ‬الأدوار‭ ‬الوظيفية‭ ‬وكيفية‭ ‬سير‭ ‬الاعمال‭ ‬المؤسسية‭ ‬اليومية‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭) ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمبادراتها‭ ‬في‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة،‭ ‬مثل‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬وتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬المشاركون‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالتزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّحت‭ ‬منى‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيسة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬شباب‭ ‬الوطن،‭ ‬ونفخر‭ ‬بالتزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتمكينهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬مختلف‭ ‬السبل‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مستقبلهم‭ ‬المهني‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬ختام‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬بنسخته‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة،‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬فيه‭ ‬بتزويد‭ ‬الخريجين‭ ‬بخبرة‭ ‬شاملة‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لخوض‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬ناجحة،‭ ‬ومنحهم‭ ‬منظورًا‭ ‬شاملاً‭ ‬للقطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬حيث‭ ‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مع‭ ‬وعدنا‭ ‬المؤسسي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ (‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬لعلاقة‭ ‬دائمة‭)‬‮»‬‭.‬

ويُعد‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬شباب‭ ‬البحرين،‭ ‬ومساعيه‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭. ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬البنك‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬لطرح‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تزود‭ ‬الجيل‭ ‬الشاب‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬واعدة‭ ‬مستقبلا‭.‬