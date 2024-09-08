مساعدو بايدن يجهزون مقترحاً لتأسيس الصندوق السيادي الأمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وضع‭ ‬كبار‭ ‬مساعدي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مقترحا‭ ‬لإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬سيادي‭ ‬يمكّن

الولايات‭ ‬المتحدة

من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مصالح‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك

التكنولوجيا

والطاقة‭ ‬والروابط‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الجهود‭.‬

العمل‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جاك‭ ‬سوليفان‭ ‬ونائبه‭ ‬داليب‭ ‬سينغ،‭ ‬يعكس‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر،‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬طرحه‭ ‬مرشح‭ ‬الرئاسة‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬استثماري‭ ‬حكومي‭ ‬لتمويل‭ ‬‮«‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬النادي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

عمل‭ ‬سوليفان‭ ‬وسينغ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬عصف‭ ‬ذهني‭ ‬أسبوعية،‭ ‬والتقيا‭ ‬بخبراء‭ ‬اقتصاديين‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬لمناقشة‭ ‬حجم‭ ‬الصندوق،‭ ‬وهيكله،‭ ‬وتمويله،‭ ‬وقيادته،‭ ‬والضوابط‭ ‬المحتملة‭.‬

تطوَّر‭ ‬العمل‭ (‬في‭ ‬المقترح‭) ‬لدرجة‭ ‬توزيع‭ ‬وثائق‭ ‬التخطيط‭ ‬بين‭ ‬موظفي‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬والوكالات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬حسب‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬مداولات‭ ‬داخلية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬ورغم‭ ‬التقدم،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭ ‬الرئيسية‭ ‬غير‭ ‬واضحة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هيكل‭ ‬الصندوق‭ ‬ونموذج‭ ‬التمويل‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الاستثمار‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬تأييد‭ ‬ترامب‭ ‬العلني‭ ‬للفكرة‭ ‬قد‭ ‬يوفر‭ ‬زخماً‭ ‬سياسياً‭ ‬من‭ ‬الحزبين‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬جديدة‭ ‬نسبياً‭ ‬خارج‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬صادرات‭ ‬سلعية‭ ‬كبيرة‭ ‬وفوائض‭ ‬مالية،‭ ‬مثل‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

مواجهة‭ ‬الصين

يعدّ‭ ‬التصدي‭ ‬لهيمنة‭ ‬خصوم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الحرجة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الناشئة‭ ‬دافعاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬ويشعر‭ ‬المساعدون‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بالسرعة‭ ‬والحجم‭ ‬المطلوبين‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬استثمرت‭ ‬شركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬آي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬احتياطيات‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬الصينية‭.‬

يسعى‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬إلى‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬بايدن‭ ‬الرئاسية‭. ‬ويعتقد‭ ‬المساعدون‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الأولي‭ ‬أو‭ ‬الضمانات‭ ‬أو‭ ‬التمويل‭ ‬المؤقت‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬منافسة‭ ‬صينية‭.‬