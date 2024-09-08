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متى سيجتاح الذكاء الاصطناعي أعمالنا؟

9/8/2024 12:15:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقرير: يحتاج إلى عامين للوصول إلى مرحلة الاعتماد على نطاق واسع

التجربة الرقمية للموظفين تمثل الابتكار الأبرز على المدى القصير

أشار‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬لشركة‭ ‬جارتنر‭ ‬للأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‭ ‬والتجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للموظفين‭ ‬إلى‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عامين‭.‬

وقال‭ ‬مات‭ ‬كاين،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لشؤون‭ ‬التحليلات‭ ‬لدى‭ ‬جارتنر‭: ‬‮«‬يقدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‭ ‬وعوداً‭ ‬كبيراً‭ ‬بإزالة‭ ‬العقبات‭ ‬ونقاط‭ ‬الاختناق‭ ‬الرقمية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساعدة‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬الكتابة‭ ‬والبحث‭ ‬والتعاون‭ ‬وصياغة‭ ‬الأفكار‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬جزءاً‭ ‬أساسياً‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للموظفين‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جهداً‭ ‬مكثفاً‭ ‬لإزالة‭ ‬العقبات‭ ‬ونقاط‭ ‬الاختناق‭ ‬الرقمي‭ ‬وتحسين‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬ازدهار‭ ‬المؤسسات‭ ‬للفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬2024‭ ‬عاماً‭ ‬مهماً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لقادة‭ ‬تطبيقات‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬الرقمية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الهجين‭ ‬والعمل‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‭. ‬هذا‭ ‬وتم‭ ‬إدراج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬‮«‬ذروة‭ ‬التوقعات‭ ‬المتضخمة‮»‬‭ ‬من‭ ‬التقرير‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‭ ‬مهم‭ ‬لتحسين‭ ‬إنتاجية‭ ‬أماكن‭ ‬العمل

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬آدم‭ ‬بريسيت،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للتحليلات‭ ‬لدى‭ ‬جارتنر‭: ‬‮«‬تهدف‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬الأعمال‭ ‬بسرعة‭ ‬وشمولية‭ ‬وثقة‭. ‬كما‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬اعتماد‭ ‬طريقة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭ ‬البرمجيات‭ ‬الذكية‭ ‬كشريك‭ ‬متعاون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬أداة‭. ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬الرقمية‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬مواصلة‭ ‬مزودي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬سعيهم‭ ‬لإيجاد‭ ‬طرق‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬العاملين‭ ‬تتخطى‭ ‬مجرد‭ ‬التطبيقات‭ ‬التقليدية‭ ‬وتحسين‭ ‬خصائصها،‭ ‬فإنهم‭ ‬يتطلعون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‭. ‬وتقوم‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بتقديم‭ ‬فوائد‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عروض‭ ‬خدمات‭ ‬يمكن‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬مثل‭ ‬أدوات‭ ‬مساعدة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وتلخيصها،‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬الأسئلة‭ ‬بشمولية‭ ‬أكبر،‭ ‬وتقديم‭ ‬أعمال‭ ‬متقنة‭ ‬بسهولة‭ ‬أكبر‭.‬

وأضاف‭ ‬بريسيت‭: ‬‮«‬ستزداد‭ ‬مستويات‭ ‬تعقيد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليومي‭ ‬وسينتقل‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تصنيف‭ ‬وتلخيص‭ ‬رسائل‭ ‬المحادثات‭ ‬والبريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬تقارير‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الإشراف‭. ‬وبالتأكيد‭ ‬فإن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيكون‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬هو‭ ‬مستقبل‭ ‬إنتاجية‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

تزايد‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬استراتيجيات‭ ‬للتجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للموظفين‭ ‬حيث‭ ‬سيتحول‭ ‬كل‭ ‬الموظفين‭ ‬تقريباً‭ ‬إلى‭ ‬موظفين‭ ‬رقميين‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬قضائهم‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬برفقة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬استراتيجية‭ ‬لقياس‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للموظفين‭ ‬وتحسينها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬واستبقائها‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬مشاركة‭ ‬الموظفين،‭ ‬وزيادة‭ ‬تقدير‭ ‬عملهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬نيتهم‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬الحدود‭ ‬الممكنة‭.‬

ويتطلع‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إرشادات‭ ‬حول‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتناغم‭ ‬المؤسسي‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬تؤكد‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للموظفين‭ ‬أهمية‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المهارة‭ ‬الرقمية‭ ‬واستقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬واستبقائها،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬الأعمال‭ ‬للمؤسسات‭.‬

وتم‭ ‬إدراج‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬‮«‬خيبات‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬في‭ ‬التقرير،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تراجع‭ ‬الاهتمام‭ ‬بسبب‭ ‬فشل‭ ‬التجارب‭ ‬ومحاولات‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المنشودة‭. ‬وبهدف‭ ‬زيادة‭ ‬جاذبية‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للموظفين‭ ‬وأهميتها،‭ ‬فإنه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬اتباع‭ ‬مقاربات‭ ‬شاملة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬هادفة‭ ‬تمكّن‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬طرق‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭.‬

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