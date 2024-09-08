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الفحيص يحسم ملف محترفاته.. وسحب قرعة السلة العربية الثلاثاء

9/8/2024 12:09:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تأكدت مشاركة ستة فرق في النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي، في صالة نادي شباب الفحيص مستضيف البطولة.
وتشارك في البطولة فرق؛ الفحيص الأردني، غاز الشمال العراقي، العلا السعودي، الوحدة السوري، كوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي. وتسحب القرعة عند الساعة الثانية من مساء يوم بعد غد، عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد "زووم"، بحضور ممثلي الفرق المشاركة كافة.
وينتظر أن تكون صانعة الألعاب الأميركية بروكي ويليامز (34 عاما)، التحقت بتدريبات فريق الفحيص أمس بعد اجتيازها الفحص الطبي، وذلك لتمثيل "السماوي" في البطولة العربية إلى جانب مواطنتها لاعبة الارتكاز الأميركية انجيلا تومبكينز. ويأتي قرار التعاقد مع ويليامز، في ظل تعرض مواطنتها المحترفة كايلا بوينتر (25 عاما)، إلى الإصابة خلال التدريبات، ما دفع الجهاز التدريبي للفحيص إلى عدم المجازفة في انتظار فترة استشفاء اللاعبة، التي تحتاج إلى نحو أسبوع.
وتحظى المحترفة ويليامز (177 سم)، بخبرات احترافية كبيرة في الدوريات، الإيطالي، الإسباني، الفرنسي والألماني، إلى جانب مساهمتها في إحراز فريقها السابق أولمبياكوس اليوناني للقب الدوري المحلي، ويبلغ معدل تسجيلها 16 نقطة للمباراة.
وأكد المدير الفني لفريق نادي شباب الفحيص نايف عصفور، اكتمال جاهزية فريقه لخوض منافسات البطولة العربية، مشيرا: "فريقنا جاهز وننتظر التحاق صانعة الألعاب رشا عبده خلال اليومين المقبلين، كما تتعافى ليليانا أبو جبارة من إصابة طفيفة في الكاحل وتستعد للانتظام في التدريبات".
وأضاف: "تنتظم لاعبة الارتكاز الأميركية تومبكينز بتدريبات فريقنا منذ أسبوع، وبدأت تدخل الأجواء مع ارتفاع مستوى الانسجام، المعد البدني للفريق أحمد سمير يواصل رفع مستوى الجاهزية البدنية للاعبات الفريق كافة". واستطرد: "نتطلع إلى تحقيق لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخ النادي، وأشكر إدارة الفحيص على حرصها تسخير متطلبات النجاح كافة أمام الفريق".
وأتم حديثه بالقول: "البطولة قوية ونرصد تحضيرات جادة وقوية للفرق المشاركة، حيث تعاقد كوسيدار الجزائري مع اللبنانية ريبيكا عقل ولاعبة ارتكاز من الكونغو، فيما يقيم نادي العلا السعودي معسكرا تدريبا في مصر".
وتنتظم في تدريبات الفحيص، اللاعبات: ليليانا أبو جبارة، فرح الشياب، ذكرى شحادة، ماسة النوباني، تالا شحاتيت، جوانا حداد، جانسيت يالتشين، زارة النجار، سارة عباسي، والشقيقتان زينة وحور القراعين، جوليا أبو عيد، دانيا منصور ومايا مرعي، بقيادة المدير الفني نايف عصفور ومساعدته روبي حبش، والمعالج أنس الجراجرة، ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، فيما اعتذرت لاعبة الارتكاز ماريا الحن عن عدم التواجد مع الفحيص في المرحلة المقبلة لظروف عائلية، كما ستغيب أيضا لاعبة مساعدة الارتكاز يارا حمادة، بسبب الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية.

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