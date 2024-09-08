الفحيص يحسم ملف محترفاته.. وسحب قرعة السلة العربية الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – تأكدت مشاركة ستة فرق في النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي، في صالة نادي شباب الفحيص مستضيف البطولة.
وتشارك في البطولة فرق؛ الفحيص الأردني، غاز الشمال العراقي، العلا السعودي، الوحدة السوري، كوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي. وتسحب القرعة عند الساعة الثانية من مساء يوم بعد غد، عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد "زووم"، بحضور ممثلي الفرق المشاركة كافة.
وينتظر أن تكون صانعة الألعاب الأميركية بروكي ويليامز (34 عاما)، التحقت بتدريبات فريق الفحيص أمس بعد اجتيازها الفحص الطبي، وذلك لتمثيل "السماوي" في البطولة العربية إلى جانب مواطنتها لاعبة الارتكاز الأميركية انجيلا تومبكينز. ويأتي قرار التعاقد مع ويليامز، في ظل تعرض مواطنتها المحترفة كايلا بوينتر (25 عاما)، إلى الإصابة خلال التدريبات، ما دفع الجهاز التدريبي للفحيص إلى عدم المجازفة في انتظار فترة استشفاء اللاعبة، التي تحتاج إلى نحو أسبوع.
وتحظى المحترفة ويليامز (177 سم)، بخبرات احترافية كبيرة في الدوريات، الإيطالي، الإسباني، الفرنسي والألماني، إلى جانب مساهمتها في إحراز فريقها السابق أولمبياكوس اليوناني للقب الدوري المحلي، ويبلغ معدل تسجيلها 16 نقطة للمباراة.
وأكد المدير الفني لفريق نادي شباب الفحيص نايف عصفور، اكتمال جاهزية فريقه لخوض منافسات البطولة العربية، مشيرا: "فريقنا جاهز وننتظر التحاق صانعة الألعاب رشا عبده خلال اليومين المقبلين، كما تتعافى ليليانا أبو جبارة من إصابة طفيفة في الكاحل وتستعد للانتظام في التدريبات".
وأضاف: "تنتظم لاعبة الارتكاز الأميركية تومبكينز بتدريبات فريقنا منذ أسبوع، وبدأت تدخل الأجواء مع ارتفاع مستوى الانسجام، المعد البدني للفريق أحمد سمير يواصل رفع مستوى الجاهزية البدنية للاعبات الفريق كافة". واستطرد: "نتطلع إلى تحقيق لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخ النادي، وأشكر إدارة الفحيص على حرصها تسخير متطلبات النجاح كافة أمام الفريق".
وأتم حديثه بالقول: "البطولة قوية ونرصد تحضيرات جادة وقوية للفرق المشاركة، حيث تعاقد كوسيدار الجزائري مع اللبنانية ريبيكا عقل ولاعبة ارتكاز من الكونغو، فيما يقيم نادي العلا السعودي معسكرا تدريبا في مصر".
وتنتظم في تدريبات الفحيص، اللاعبات: ليليانا أبو جبارة، فرح الشياب، ذكرى شحادة، ماسة النوباني، تالا شحاتيت، جوانا حداد، جانسيت يالتشين، زارة النجار، سارة عباسي، والشقيقتان زينة وحور القراعين، جوليا أبو عيد، دانيا منصور ومايا مرعي، بقيادة المدير الفني نايف عصفور ومساعدته روبي حبش، والمعالج أنس الجراجرة، ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، فيما اعتذرت لاعبة الارتكاز ماريا الحن عن عدم التواجد مع الفحيص في المرحلة المقبلة لظروف عائلية، كما ستغيب أيضا لاعبة مساعدة الارتكاز يارا حمادة، بسبب الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية.
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