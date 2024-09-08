خطاب يحتفظ بذهبيته البارالمبية ويُحقق رقماً عالمياً وبارالمبياً جديداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عبدالكريم خطاب، مساء اليوم السبت، بالميدالية الذهبية، في منافسات وزن تحت 97 كغم، بدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024 ) ومُحققاً رقماً بارالمبياً جديداً.
ونجح "خطاب" في الاحتفاظ بذهبيته الثانية في دورات الألعاب البارالمبية حيث كان قد نال ذهبية النسخة الماضية والتي جرت في طوكيو عام 2021.
وتمكن عبدالكريم خطاب في كسر الرقم العالمي والبارالمبي بعد أن رفع 270 كغم.
وبهذه الميدالية ارتفع رصيد ميداليات الأردن في دورات الألعاب البارالمبية إلى 3 ميداليات، حيث حقق اللاعب عمر قرادة ذهبية رفع الأثقال لوزن تحت 49 كغم ونال لاعب ألعاب القوى، أحمد هندي، برونزية منافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34.
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