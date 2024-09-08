Sunday, 08 September 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطاب يحتفظ بذهبيته البارالمبية ويُحقق رقماً عالمياً وبارالمبياً جديداً

9/8/2024 12:09:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عبدالكريم خطاب، مساء اليوم السبت، بالميدالية الذهبية، في منافسات وزن تحت 97 كغم، بدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024 ) ومُحققاً رقماً بارالمبياً جديداً.

ونجح "خطاب" في الاحتفاظ بذهبيته الثانية في دورات الألعاب البارالمبية حيث كان قد نال ذهبية النسخة الماضية والتي جرت في طوكيو عام 2021.

وتمكن عبدالكريم خطاب في كسر الرقم العالمي والبارالمبي بعد أن رفع 270 كغم.

وبهذه الميدالية ارتفع رصيد ميداليات الأردن في دورات الألعاب البارالمبية إلى 3 ميداليات، حيث حقق اللاعب عمر قرادة ذهبية رفع الأثقال لوزن تحت 49 كغم ونال لاعب ألعاب القوى، أحمد هندي، برونزية منافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34.

MENAFN08092024000072011014ID1108648417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث