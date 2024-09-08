الحسين إربد يحسم صفقة المدافع بني ياسين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- حسم فريق الحسين إربد صفقة المدافع أنس بني ياسين، لينضم للصفوف الفريق قادما من النادي الفيصلي.
ويعد بني ياسين (35 عاما) أحد اللاعبين الذين مثلوا الحسين إربد في مواسم سابقة، إلى جانب لعبه مع فرق شباب الأردن والرمثا والعربي على الصعيد المحلي، فيما لعب مع المرخية القطري، الرائد ونجران السعودي، الظفرة والوحدة الإماراتي، والقادسية الكويتي على الصعيد الخارجي.
ويفتتح الحسين إربد مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 يوم الثامن عشر من الشهر الحالي، حينما يحل ضيفا على نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي.
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