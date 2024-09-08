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الحسين إربد يحسم صفقة المدافع بني ياسين

9/8/2024 12:09:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حسم فريق الحسين إربد صفقة المدافع أنس بني ياسين، لينضم للصفوف الفريق قادما من النادي الفيصلي.

ويعد بني ياسين (35 عاما) أحد اللاعبين الذين مثلوا الحسين إربد في مواسم سابقة، إلى جانب لعبه مع فرق شباب الأردن والرمثا والعربي على الصعيد المحلي، فيما لعب مع المرخية القطري، الرائد ونجران السعودي، الظفرة والوحدة الإماراتي، والقادسية الكويتي على الصعيد الخارجي.


ويفتتح الحسين إربد مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 يوم الثامن عشر من الشهر الحالي، حينما يحل ضيفا على نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي.

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