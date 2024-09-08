التعادل السلبي يسيطر على لقاء السلط والصريح بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان – سيطر التعادل السلبي على لقاء السلط ونظيره فريق الصريح، والذي أقيم السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم، وشهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين واهدار العديد من الفرص، ليرتفع رصيد كل فريق إلى نقطتين.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس على الملعب ذاته مباراة
الفيصلي مع مغير السرحان.
السلط 0 الصريح 0
أشرك المدير الفني لفريق السلط ديان صالح في بداية المباراة تشكيلة ضمت سيف أبو هزيم، محمد أبو زريق، أيسر صباح، محسن أبو جبلة، إبراهيم الجدي، أحمد ياسين، محمد غانم، زيري حمار، محمود جمال، منير الهادي، وأحمد العيساوي.
وعلى الجانب المقابل دفع مدرب الصريح ماهر العجلوني بتشكيلة ضمت عبدالله الزعبي، طارق تيم، عدي الرقيبات، إبراهيم الخوالدة، أحمد عبيدات، سامح مراعبة، يوسف دراغمة، أحمد عزام، نور الدين سعيدين ، هاشم الخالدي ومحمد العكش.
ولم يتاخر الفريقين في الدخول لأجواء اللقاء، وشهدت الدقائق الأولى اثارة وندية وتهديدا حقيقيا، بدأت على مرمى أبو هزيم من عرضية الدراغمة نحو العكش الذي سدد كرة قوية ابعدها أبو زريق، فيما رد السلط عبر تسديدة أحمد ياسين تالق الزعبي في صدها.
واستمرت محاولات الفريقين الجادة لافتتاح التسجيل، لكن الاغلاق الدفاعي المحكم افسد كل الهجمات، وتدخل الزعبي لعرضية محمد حسين قبل وصولها لرأس محمود جمال ، وتكرر السيناريو بنفس المشهد، عندما عاد محمد حسين وارسل كرة عرضية انيقة نحو منطقة جزاء الصريح، لعبها محمود جمال براسه تجاوزت الحارس ابعدها عدي رقيبات في اللحظة الاخيرة، واطلق العزام كرة صاروخية علت العارضة قليلا
دفع السلط مع مجريات الحصة الثانية بورقتي محمد عبد المطلب“بوغبا” وابراهيم الجوابرة لزيادة الفعالية الهجومية، وكاد زيري ان يفتتح التسجيل بكرة ماكرة من قوس الجزاء انقذها الزعبي بحضور مميز، وظهر الزعبي مجددا في الصورة برد رأسية العيساوي، واستمرت الافضلية السلطية مع تراجع لاعبي الصريح للمواقع الخلفية والاعتماد على الهجمة المرتدة.
لقاءان في ختام الجولة
وتختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من مسابقة درع الاتحاد، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى شباب الأردن“ نقطة واحدة” مع نظيره فريق الجزيرة بنفس الرصيد في اطار المجموعة الأولى عند الساعة السادسة مساءعلى ملعب الأمير محمد الزرقاء الذي يستضيف مباريات البطولة، وضمن منافسات المجموعة الثانية يلتقي الحسين اربد المتصدر برصيد 3 نقاط مع فريق شباب العقبة برصد نقطة واحدة عند الساعة التاسعة والنصف.
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