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التعادل السلبي يسيطر على لقاء السلط والصريح بدرع الاتحاد

9/8/2024 12:09:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – سيطر التعادل السلبي على لقاء السلط ونظيره فريق الصريح، والذي أقيم السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم، وشهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين واهدار العديد من الفرص، ليرتفع رصيد كل فريق إلى نقطتين.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس على الملعب ذاته مباراة الفيصلي مع مغير السرحان.
السلط 0 الصريح 0
أشرك المدير الفني لفريق السلط ديان صالح في بداية المباراة تشكيلة ضمت سيف أبو هزيم، محمد أبو زريق، أيسر صباح، محسن أبو جبلة، إبراهيم الجدي، أحمد ياسين، محمد غانم، زيري حمار، محمود جمال، منير الهادي، وأحمد العيساوي.
وعلى الجانب المقابل دفع مدرب الصريح ماهر العجلوني بتشكيلة ضمت عبدالله الزعبي، طارق تيم، عدي الرقيبات، إبراهيم الخوالدة، أحمد عبيدات، سامح مراعبة، يوسف دراغمة، أحمد عزام، نور الدين سعيدين ، هاشم الخالدي ومحمد العكش.
ولم يتاخر الفريقين في الدخول لأجواء اللقاء، وشهدت الدقائق الأولى اثارة وندية وتهديدا حقيقيا، بدأت على مرمى أبو هزيم من عرضية الدراغمة نحو العكش الذي سدد كرة قوية ابعدها أبو زريق، فيما رد السلط عبر تسديدة أحمد ياسين تالق الزعبي في صدها.
واستمرت محاولات الفريقين الجادة لافتتاح التسجيل، لكن الاغلاق الدفاعي المحكم افسد كل الهجمات، وتدخل الزعبي لعرضية محمد حسين قبل وصولها لرأس محمود جمال ، وتكرر السيناريو بنفس المشهد، عندما عاد محمد حسين وارسل كرة عرضية انيقة نحو منطقة جزاء الصريح، لعبها محمود جمال براسه تجاوزت الحارس ابعدها عدي رقيبات في اللحظة الاخيرة، واطلق العزام كرة صاروخية علت العارضة قليلا
دفع السلط مع مجريات الحصة الثانية بورقتي محمد عبد المطلب“بوغبا” وابراهيم الجوابرة لزيادة الفعالية الهجومية، وكاد زيري ان يفتتح التسجيل بكرة ماكرة من قوس الجزاء انقذها الزعبي بحضور مميز، وظهر الزعبي مجددا في الصورة برد رأسية العيساوي، واستمرت الافضلية السلطية مع تراجع لاعبي الصريح للمواقع الخلفية والاعتماد على الهجمة المرتدة.
لقاءان في ختام الجولة
وتختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من مسابقة درع الاتحاد، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى شباب الأردن“ نقطة واحدة” مع نظيره فريق الجزيرة بنفس الرصيد في اطار المجموعة الأولى عند الساعة السادسة مساءعلى ملعب الأمير محمد الزرقاء الذي يستضيف مباريات البطولة، وضمن منافسات المجموعة الثانية يلتقي الحسين اربد المتصدر برصيد 3 نقاط مع فريق شباب العقبة برصد نقطة واحدة عند الساعة التاسعة والنصف.

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