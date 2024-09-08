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النشامى يتدرب في ماليزيا استعدادا لملاقاة فلسطين في مباراة مصالحة الجماهير

9/8/2024 12:09:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقبة العبادي كوالالمبور - أكد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم عزمهم على العودة بنتيجة إيجابية من كوالالمبور، استعداداً لملاقاة المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء بالجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأظهر النشامى في حديثهم لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، عن معنويات عالية، وإصرار كبير على مصالحة الجماهير والظهور بمستوى يليق بتطور الكرة الأردنية بالفترة الأخيرة، خصوصا في ظل التعادل غير المرضي مع الكويت في الجولة الأولى من التصفيات التي أقيمت على أرض ستاد عمان.
وقال النجم يزن نعيمات إن اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية ويعملون على تغيير الصورة التي ظهر فيها المنتخب أمام الكويت في عمان والعودة من ماليزيا بنقاط المباراة كاملة.
بدوره أكد اللاعب علي علوان صعوبة اللقاء، لكنه أكد أكثر على سعي النشامى لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الكرة الأردنية، مطالبا جماهير النشامى بالوقوف خلف المنتخب الذي يستمد منهم العزيمة والإصرار.
وجاءت تصريحات نعيمات وعلوان على هامش التدريب الأول الذي أجراه النشامى في كوالالمبور أمس السبت استعداداً للقاء المنتخب الفلسطيني في مباراة مهمة خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأقيم التدريب على ملعب جامعة ملايا بقيادة المدير الفني جمال سلامي وشهد تمارين فنية وتكتيكية هدفت إلى رفع درجة الجاهزية استعداداً لمباراة فلسطين بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء النجم موسى التعمري الذي تعرض لاصابة في مباراة الكويت ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4-6 أسابيع.
وفهم من خلال التدريب أن الجهاز الفني يدرس الخيارات المتاحة أمامه للاستقرار على التشكيلة الأمثل التي يبدو أنها لن تتغير باستثناء خروج التعمري منها وبالتالي تعويضه باللاعب الذي يناسب طريقة اللعب التي سيعتمد عليها سلامي أمام فلسطين.
وسبق أن أكد سلامي خيبة أمله بعد التعادل على أرضه مع الكويت، مشيراً إلى أن الفريق أهدر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالتصفيات رغم الأفضلية داخل الملعب، واعتبر أن إصابة التعمري وعدم جاهزية يزن النعيمات تسببت في فقدان القوة الهجومية للمنتخب، وعبر عن أمله بتدارك الموقف وأهمية أن يستعد النشامى بشكل جيد، والعمل على استرجاع عامل اللياقة البدنية قبل المباراة الثانية أمام فلسطين.
وأضاف: بعد تسجيل الهدف الأول، أصاب اللاعبين بعض التراخي وعدم الشعور بالمسؤولية، وقد كان بالإمكان تسجيل ما لا يقل عن ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول.
وعلى الطرف الآخر، وصل المنتخب الفلسطيني إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور واجرى كذلك تدريبه الأول أمس. وتتمتع بعثة منتخب فلسطين بمعنويات عالية بعدما كان المنتخب حقق نتيجة إيجابية في سيؤول بالتعادل 0-0 أمام كوريا الجنوبية.
وأكد مسؤولو المنتخب الفلسطيني عن الحالة المعنوية المرتفعة في منتخب بلادهم، بعد المباراة البطولية أمام كوريا الجنوبية، مؤكدين أن هذا الأداء يأتي لنثر بعض من الفرح في الشارع الفلسطيني الذي يعاني من بطش الاحتلال الصهيوني.
ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزه على عُمان ويليه على التوالي النشامى والمنتخب الكويتي بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية.
وحسب نظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات يتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
وتضم المجموعة الأولى: قطر، الإمارات، أوزبكستان، إيران، كوريا الشمالية وقيرغيزستا، فيما المجموعة الثانية: تضم إلى جانب النشامى، العراق، عُمان، كوريا الجنوبية، الكويت، فلسطين، وفي المجموعة الثالثة: السعودية، الصين، إندونيسيا، البحرين، أستراليا، اليابان.

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