النشامى يتدرب في ماليزيا استعدادا لملاقاة فلسطين في مباراة مصالحة الجماهير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقبة العبادي
كوالالمبور - أكد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم
عزمهم على العودة بنتيجة إيجابية من كوالالمبور، استعداداً لملاقاة المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء بالجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأظهر النشامى في حديثهم لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، عن معنويات عالية، وإصرار كبير على مصالحة الجماهير والظهور بمستوى يليق بتطور الكرة الأردنية بالفترة الأخيرة، خصوصا في ظل التعادل غير المرضي مع الكويت في الجولة الأولى من التصفيات التي أقيمت على أرض ستاد عمان.
وقال النجم يزن نعيمات إن اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية ويعملون على تغيير الصورة التي ظهر فيها المنتخب أمام الكويت في عمان والعودة من ماليزيا بنقاط المباراة كاملة.
بدوره أكد اللاعب علي علوان صعوبة اللقاء، لكنه أكد أكثر على سعي النشامى لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الكرة الأردنية، مطالبا جماهير النشامى بالوقوف خلف المنتخب الذي يستمد منهم العزيمة والإصرار.
وجاءت تصريحات نعيمات وعلوان على هامش التدريب الأول الذي أجراه النشامى في كوالالمبور أمس السبت استعداداً للقاء المنتخب الفلسطيني في مباراة مهمة خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأقيم التدريب على ملعب جامعة ملايا بقيادة المدير الفني جمال سلامي وشهد تمارين فنية وتكتيكية هدفت إلى رفع درجة الجاهزية استعداداً لمباراة فلسطين بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء النجم موسى التعمري الذي تعرض لاصابة في مباراة الكويت ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4-6 أسابيع.
وفهم من خلال التدريب أن الجهاز الفني يدرس الخيارات المتاحة أمامه للاستقرار على التشكيلة الأمثل التي يبدو أنها لن تتغير باستثناء خروج التعمري منها وبالتالي تعويضه باللاعب الذي يناسب طريقة اللعب التي سيعتمد عليها سلامي أمام فلسطين.
وسبق أن أكد سلامي خيبة أمله بعد التعادل على أرضه مع الكويت، مشيراً إلى أن الفريق أهدر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالتصفيات رغم الأفضلية داخل الملعب، واعتبر أن إصابة التعمري وعدم جاهزية يزن النعيمات تسببت في فقدان القوة الهجومية للمنتخب، وعبر عن أمله بتدارك الموقف وأهمية أن يستعد النشامى بشكل جيد، والعمل على استرجاع عامل اللياقة البدنية قبل المباراة الثانية أمام فلسطين.
وأضاف: بعد تسجيل الهدف الأول، أصاب اللاعبين بعض التراخي وعدم الشعور بالمسؤولية، وقد كان بالإمكان تسجيل ما لا يقل عن ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول.
وعلى الطرف الآخر، وصل المنتخب الفلسطيني إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور واجرى كذلك تدريبه الأول أمس. وتتمتع بعثة منتخب فلسطين بمعنويات عالية بعدما كان المنتخب حقق نتيجة إيجابية في سيؤول بالتعادل 0-0 أمام كوريا الجنوبية.
وأكد مسؤولو المنتخب الفلسطيني عن الحالة المعنوية المرتفعة في منتخب بلادهم، بعد المباراة البطولية أمام كوريا الجنوبية، مؤكدين أن هذا الأداء يأتي لنثر بعض من الفرح في الشارع الفلسطيني الذي يعاني من بطش الاحتلال الصهيوني.
ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزه على عُمان ويليه على التوالي النشامى والمنتخب الكويتي بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية.
وحسب نظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات يتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
وتضم المجموعة الأولى: قطر، الإمارات، أوزبكستان، إيران، كوريا الشمالية وقيرغيزستا، فيما المجموعة الثانية: تضم إلى جانب النشامى، العراق، عُمان، كوريا الجنوبية، الكويت، فلسطين، وفي المجموعة الثالثة: السعودية، الصين، إندونيسيا، البحرين، أستراليا، اليابان.
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