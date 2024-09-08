صقور الناشئين يقصي حامل اللقب كوريا الجنوبية ويحلق إلى مونديال سويسرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - نجح المنتخب الوطني بالتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة آسيا للشباب تحت 18 عاما بكرة السلة وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما والذي يقام في مدينة لوزان بسويسرا العام 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على "حامل اللقب" منتخب
كوريا الجنوبية بنتيجة 73-69 (النصف الأول 43-36)، في لقاء جمعهما مساء السبت، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ربع النهائي.
وحرصت سمو الأميرة آية بنت فيصل على متابعة المباراة من المقصورة الرسمية إلى جانب الأميرتين سارة بنت فيصل وعائشة بنت فيصل، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة محمد عليان وعدد من الشخصيات الرسمية.
وسيلتقي المنتخب الوطني مع نظيره نظيره المنتخب الاسترالي عند الساعة 7:30 من مساء الأحد في الدور نصف النهائي، وتسبقها مباراة الصين ونيوزيلندا الساعة 4:30 مساء، فيما تلعب اليابان وكوريا الجنوبية الساعة 11:30 صباحا في دور تحديد المراكز من 5-8، تليها مباراة الهند وإيران الساعة 2 مساء ضمن الدور ذاته.
وشهدت مباريات أمس، فوز الصين على الهند (89-43) ونيوزيلندا على إيران (87-61) وأستراليا على اليابان (89-41)، لتتأهل الفرق الفائزة إلى نصف النهائي وتضمن التأهل لمونديال سويسرا 2025.
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء مجددا اعتماده على الخماسي عمر سلمان وروحي الكيلاني وعمر حجازي وهادي الشامي وسيف الدين صالح، فيما اعتمد مدرب كوريا سيونغ وون على الخماسي، شينغ تشي وجونغ وونغ بارك ويوشان سون وجينسوك وي وجونغ يانغ.
واستهل حجازي التسجيل للمنتخب الوطني بسلتين من اختراقين هجوميين مع سلة للشامي، وسط تشجيع منقطع النظير من الجماهير التي حضرت بكثافة في المدرجات، فيما كان بارك يسجل لكوريا من المسافة المتوسطة مع نقطتين لزميله لووي من رميتين حرتين، ليرد الشامي وصالح بسلتين من داخل وخارج القوس مع سلة لحجازي من متابعة هجومية، وأمام أفضلية المنتخب الوطني، سجل الشامي وسلمان سلتين من المسافة البعيدة مع نقطتين من رميتين حرتين لسيف الدين (21-12)، ليطلب مدرب كوريا وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع المنتخب الوطني من التقدم في الربع الأول (26-17).
وتبادل المنتخبان التسجيل في بداية الفترة الثانية، حيث اضاف سلمان سلة للصقور من المسافة البعيدة، ليرد جو من المسافة ذاتها، ثم سجل غزال سلة من المسافة المتوسطة، ليطرق الكوريين سلة المنتخب الوطني بسلتين من خارج القوس عبر اللاعبين بارك ولي، فيما كان سلمان يعزز تقدم الصقور بثلاث نقاط من خط الرميات الحرة وسلة ثلاثية (37-29)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، تقدم المنتخب الوطني في النصف الأول (43-36) رغم تأخره في نتيجة الفترة الثانية (17-19).
وقدم المنتخب الوطني نهجا دفاعيا مميزا في الفترة الثالثة، التي أضاف فيها حجازي وشعبان وسلمان والشامي وصالح سلات متنوعة ساهمت في حفاظ المنتخب الوطني على تقدمه (58-52) رغم تأخره بالفترة (15-16).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الرابعة، التي شهدت تبادلا في التسجيل بين لاعبي الفريقين، حيث سجل غزال سلتين من اختراقين هجوميين ليرد يانغ بسلة ثلاثية، ثم أضاف شعبان سلة للصقور من اختراق هجومي، وأمام أفضلية المنتخب الوطني انتهت المباراة في نتيجتها النهائية لصالحه (73-69).
MENAFN08092024000072011014ID1108648413
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.