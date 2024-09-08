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صقور الناشئين يقصي حامل اللقب كوريا الجنوبية ويحلق إلى مونديال سويسرا

9/8/2024 12:09:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - نجح المنتخب الوطني بالتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة آسيا للشباب تحت 18 عاما بكرة السلة وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما والذي يقام في مدينة لوزان بسويسرا العام 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على "حامل اللقب" منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 73-69 (النصف الأول 43-36)، في لقاء جمعهما مساء السبت، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ربع النهائي.
وحرصت سمو الأميرة آية بنت فيصل على متابعة المباراة من المقصورة الرسمية إلى جانب الأميرتين سارة بنت فيصل وعائشة بنت فيصل، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة محمد عليان وعدد من الشخصيات الرسمية.
وسيلتقي المنتخب الوطني مع نظيره نظيره المنتخب الاسترالي عند الساعة 7:30 من مساء الأحد في الدور نصف النهائي، وتسبقها مباراة الصين ونيوزيلندا الساعة 4:30 مساء، فيما تلعب اليابان وكوريا الجنوبية الساعة 11:30 صباحا في دور تحديد المراكز من 5-8، تليها مباراة الهند وإيران الساعة 2 مساء ضمن الدور ذاته.
وشهدت مباريات أمس، فوز الصين على الهند (89-43) ونيوزيلندا على إيران (87-61) وأستراليا على اليابان (89-41)، لتتأهل الفرق الفائزة إلى نصف النهائي وتضمن التأهل لمونديال سويسرا 2025.
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء مجددا اعتماده على الخماسي عمر سلمان وروحي الكيلاني وعمر حجازي وهادي الشامي وسيف الدين صالح، فيما اعتمد مدرب كوريا سيونغ وون على الخماسي، شينغ تشي وجونغ وونغ بارك ويوشان سون وجينسوك وي وجونغ يانغ.
واستهل حجازي التسجيل للمنتخب الوطني بسلتين من اختراقين هجوميين مع سلة للشامي، وسط تشجيع منقطع النظير من الجماهير التي حضرت بكثافة في المدرجات، فيما كان بارك يسجل لكوريا من المسافة المتوسطة مع نقطتين لزميله لووي من رميتين حرتين، ليرد الشامي وصالح بسلتين من داخل وخارج القوس مع سلة لحجازي من متابعة هجومية، وأمام أفضلية المنتخب الوطني، سجل الشامي وسلمان سلتين من المسافة البعيدة مع نقطتين من رميتين حرتين لسيف الدين (21-12)، ليطلب مدرب كوريا وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع المنتخب الوطني من التقدم في الربع الأول (26-17).
وتبادل المنتخبان التسجيل في بداية الفترة الثانية، حيث اضاف سلمان سلة للصقور من المسافة البعيدة، ليرد جو من المسافة ذاتها، ثم سجل غزال سلة من المسافة المتوسطة، ليطرق الكوريين سلة المنتخب الوطني بسلتين من خارج القوس عبر اللاعبين بارك ولي، فيما كان سلمان يعزز تقدم الصقور بثلاث نقاط من خط الرميات الحرة وسلة ثلاثية (37-29)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، تقدم المنتخب الوطني في النصف الأول (43-36) رغم تأخره في نتيجة الفترة الثانية (17-19).
وقدم المنتخب الوطني نهجا دفاعيا مميزا في الفترة الثالثة، التي أضاف فيها حجازي وشعبان وسلمان والشامي وصالح سلات متنوعة ساهمت في حفاظ المنتخب الوطني على تقدمه (58-52) رغم تأخره بالفترة (15-16).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الرابعة، التي شهدت تبادلا في التسجيل بين لاعبي الفريقين، حيث سجل غزال سلتين من اختراقين هجوميين ليرد يانغ بسلة ثلاثية، ثم أضاف شعبان سلة للصقور من اختراق هجومي، وأمام أفضلية المنتخب الوطني انتهت المباراة في نتيجتها النهائية لصالحه (73-69).

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