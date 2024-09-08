ولي العهد يهنئ خطاب وهندي بفوزهما بذهبية وبرونزية في بارالمبيك باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عبدالكريم خطاب، ولاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي، بفوزهما بالميداليتين الذهبية والبرونزية في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
وتوج“خطاب” بالميدالية الذهبية، في منافسات وزن تحت ٩٧ كغم، مُحققاً رقماً بارالمبياً جديداً، ونجح في الاحتفاظ بذهبيته الثانية في دورات الألعاب البارالمبية حيث كان قد نال ذهبية النسخة الماضية والتي جرت في طوكيو عام ٢٠٢١.
وتمكن عبدالكريم خطاب في كسر الرقم العالمي والبارالمبي بعد أن رفع ٢٧٠ كغم.
فيما أحرز“هندي” الميدالية البرونزية، ضمن تخصص دفع الكرة الحديدية لفئة F34، وتمكن في نيل الميدالية البرونزية بعد أن حل بالمركز الثالث في أعقاب تسجيل أفضل رمية من رمياته الـ ٦ وبلغت ١١.٦٦ متراً.
وكان أحمد هندي قد توج في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ بالميدالية الذهبية وهو حامل الرقم القياسي الأولمبي والعالمي لمنافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34 إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة العالم.
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