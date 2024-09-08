Sunday, 08 September 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يهنئ خطاب وهندي بفوزهما بذهبية وبرونزية في بارالمبيك باريس

9/8/2024 12:09:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عبدالكريم خطاب، ولاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي، بفوزهما بالميداليتين الذهبية والبرونزية في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).





وتوج“خطاب” بالميدالية الذهبية، في منافسات وزن تحت ٩٧ كغم، مُحققاً رقماً بارالمبياً جديداً، ونجح في الاحتفاظ بذهبيته الثانية في دورات الألعاب البارالمبية حيث كان قد نال ذهبية النسخة الماضية والتي جرت في طوكيو عام ٢٠٢١.
وتمكن عبدالكريم خطاب في كسر الرقم العالمي والبارالمبي بعد أن رفع ٢٧٠ كغم.


فيما أحرز“هندي” الميدالية البرونزية، ضمن تخصص دفع الكرة الحديدية لفئة F34، وتمكن في نيل الميدالية البرونزية بعد أن حل بالمركز الثالث في أعقاب تسجيل أفضل رمية من رمياته الـ ٦ وبلغت ١١.٦٦ متراً.
وكان أحمد هندي قد توج في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ بالميدالية الذهبية وهو حامل الرقم القياسي الأولمبي والعالمي لمنافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34 إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة العالم.

MENAFN08092024000072011014ID1108648412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث