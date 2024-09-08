ولي العهد يهنئ خطاب وهندي بفوزهما بذهبية وبرونزية في بارالمبيك باريس











وتوج“خطاب” بالميدالية الذهبية، في منافسات وزن تحت ٩٧ كغم، مُحققاً رقماً بارالمبياً جديداً، ونجح في الاحتفاظ بذهبيته الثانية في دورات الألعاب البارالمبية حيث كان قد نال ذهبية النسخة الماضية والتي جرت في طوكيو عام ٢٠٢١.

وتمكن عبدالكريم خطاب في كسر الرقم العالمي والبارالمبي بعد أن رفع ٢٧٠ كغم.



فيما أحرز“هندي” الميدالية البرونزية، ضمن تخصص دفع الكرة الحديدية لفئة F34، وتمكن في نيل الميدالية البرونزية بعد أن حل بالمركز الثالث في أعقاب تسجيل أفضل رمية من رمياته الـ ٦ وبلغت ١١.٦٦ متراً.

وكان أحمد هندي قد توج في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ بالميدالية الذهبية وهو حامل الرقم القياسي الأولمبي والعالمي لمنافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34 إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة العالم.