Sunday, 08 September 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصلي يتجاوز مغير السرحان بثلاثية نظيفة بدرع الاتحاد

9/8/2024 12:09:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حقق فريق الفيصلي انتصاره الأول في رحلة دفاعه عن لقب بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق مغير السرحان بنتيجة 3-0 ، في اللقاء الذي جرى على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية. .
وافتتح خالد زكريا أهداف فريقه من علامة الجزاء عند الدقيقة 40، وأضاف اللاعب السوري محمد ريحانية الهدف الثاني بالوقت بدل الضائع (45+2)، وعزز البديل بكر كلبونة تقدم فريقه بالهدف الثالث بالدقيقة 74 من ركلة جزاء.
وبذلك اصبح رصيد الفيصلي 3 نقاط بالمركز الثاني خلف الرمثا المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند نقطة واحدة بالمركز الاخير.
تختتم غد منافسات الجولة، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى شباب الأردن " نقطة واحدة" مع نظيره فريق الجزيرة بنفس الرصيد في اطار المجموعة الأولى عند الساعة السادسة مساءعلى ملعب الأمير محمد الزرقاء الذي يستضيف مباريات البطولة، وضمن منافسات المجموعة الثانية يلتقي الحسين اربد المتصدر برصيد 3 نقاط مع فريق شباب العقبة برصد نقطة واحدة عند الساعة التاسعة والنصف.

MENAFN08092024000072011014ID1108648411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث