الفيصلي يتجاوز مغير السرحان بثلاثية نظيفة بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- حقق فريق الفيصلي انتصاره الأول في رحلة دفاعه عن لقب بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق مغير السرحان بنتيجة 3-0 ، في اللقاء الذي جرى على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية. .
وافتتح خالد زكريا أهداف فريقه من علامة الجزاء عند الدقيقة 40، وأضاف اللاعب السوري محمد ريحانية الهدف الثاني بالوقت بدل الضائع (45+2)، وعزز البديل بكر كلبونة تقدم فريقه بالهدف الثالث بالدقيقة 74 من ركلة جزاء.
وبذلك اصبح رصيد الفيصلي 3 نقاط بالمركز الثاني خلف الرمثا المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند نقطة واحدة بالمركز الاخير.
تختتم غد منافسات الجولة، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى شباب الأردن " نقطة واحدة" مع نظيره فريق الجزيرة بنفس الرصيد في اطار المجموعة الأولى عند الساعة السادسة مساءعلى ملعب الأمير محمد الزرقاء الذي يستضيف مباريات البطولة، وضمن منافسات المجموعة الثانية يلتقي الحسين اربد المتصدر برصيد 3 نقاط مع فريق شباب العقبة برصد نقطة واحدة عند الساعة التاسعة والنصف.
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