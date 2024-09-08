Sunday, 08 September 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعيداً عن الأدوية.. 5 أطعمة مضادة للاكتئاب وتحسن مزاجك

9/8/2024 12:09:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) البعض منا يشعر بالاكتئاب من حين لأخر، ويمكن أن يكون الحل في عدة خيارات منها تناول الأطعمة.


وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن هناك بعض الأطعمة التي تغير المزاج وتحسن من الحالة النفسية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هناك أطعمة تساعد على تحسين الحالة المزاجية ومنها ما يلي:

1- الموز:
 الموز من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف، ذات الطعم اللذيذ، يساعد على تحسين الحالة المزاجية، حيث يحتوي على مادة تفرز من هرمون السعادة داخل الجسم.
2- الشكولاته:
 الشكولاته من المحفزات التي تساعد على تحفيز هرمون السعادة، حيث يفرز الجسم الإندروفين، وهو ناقل عصبي يقلل من الشعور بالألم ويساعد على الشعور بالسعادة.
3- الأسماك الدهنية:
 من الأطعمة الغنية بأوميجا 3 التي تحسن من وظائف الدماغ.
4- البروكلي:
 البروكلي من الأطعمة التي تحسن من الحالة المزاجية للأفضل، وتناول يحسن من هدوء الأعصاب، كما أنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.
5- الحبوب الكاملة:
 تساعد على تنظيم السكر بالدم، وتحسن من الحالة النفسية والمزاجية.-(وكالات)

MENAFN08092024000072011014ID1108648410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث