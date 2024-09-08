بعيداً عن الأدوية.. 5 أطعمة مضادة للاكتئاب وتحسن مزاجك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
البعض منا يشعر بالاكتئاب من حين لأخر، ويمكن أن يكون الحل في عدة خيارات منها تناول الأطعمة.
وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن هناك بعض الأطعمة التي تغير المزاج وتحسن من الحالة النفسية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هناك أطعمة تساعد على تحسين الحالة المزاجية ومنها ما يلي:
1- الموز:
الموز من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف، ذات الطعم اللذيذ، يساعد على تحسين الحالة المزاجية، حيث يحتوي على مادة تفرز من هرمون السعادة داخل الجسم.
2- الشكولاته:
الشكولاته من المحفزات التي تساعد على تحفيز هرمون السعادة، حيث يفرز الجسم الإندروفين، وهو ناقل عصبي يقلل من الشعور بالألم ويساعد على الشعور بالسعادة.
3- الأسماك الدهنية:
من الأطعمة الغنية بأوميجا 3 التي تحسن من وظائف الدماغ.
4- البروكلي:
البروكلي من الأطعمة التي تحسن من الحالة المزاجية للأفضل، وتناول يحسن من هدوء الأعصاب، كما أنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.
5- الحبوب الكاملة:
تساعد على تنظيم السكر بالدم، وتحسن من الحالة النفسية والمزاجية.-(وكالات)
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