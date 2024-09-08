بعيداً عن الأدوية.. 5 أطعمة مضادة للاكتئاب وتحسن مزاجك



وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى القاهرة إن هناك بعض الأطعمة التي تغير المزاج وتحسن من الحالة النفسية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هناك أطعمة تساعد على تحسين الحالة المزاجية ومنها ما يلي:

1- الموز:

الموز من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف، ذات الطعم اللذيذ، يساعد على تحسين الحالة المزاجية، حيث يحتوي على مادة تفرز من هرمون السعادة داخل الجسم.

2- الشكولاته:

الشكولاته من المحفزات التي تساعد على تحفيز هرمون السعادة، حيث يفرز الجسم الإندروفين، وهو ناقل عصبي يقلل من الشعور بالألم ويساعد على الشعور بالسعادة.

3- الأسماك الدهنية:

من الأطعمة الغنية بأوميجا 3 التي تحسن من وظائف الدماغ.

4- البروكلي:

البروكلي من الأطعمة التي تحسن من الحالة المزاجية للأفضل، وتناول يحسن من هدوء الأعصاب، كما أنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي.

5- الحبوب الكاملة:

تساعد على تنظيم السكر بالدم، وتحسن من الحالة النفسية والمزاجية.-(وكالات)