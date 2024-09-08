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الناخبات يتفوقن عدديا على الناخبين في ثالثة عمان

9/8/2024 12:08:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تتفوق أعداد الإناث في الدائرة الانتخابية الثالثة دوائر العاصمة بعدد الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب، بحيث تبلغ نسبتهن فيها 53 % وبعدد 255.801 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة، والبالغ عددهم 485.671 ألف ناخب وناخبة.
ووفق جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجلس النواب المقبل التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن نسبة الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب في الدائرة الانتخابية الثانية، فتبلغ 51.3 % بعدد يصل لـ438.219 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الثانية، والبالغ عددهم 853.551 ألف ناخب وناخبة.
في حين أظهرت كشوفات الجداول الرسمية النهائية ذاتها، بأن نسبة الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب في الدائرة الانتخابية الأولى، انخفضت عن سابقتيها، بحيث تبلغ تلك النسبة 51 % وبعدد إناث يبلغ 317.484 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الأولى، والبالغ عددهم 619.263 ألف ناخب وناخبة.
وتطغى أجواء تجمع بين البعد الحزبي من جهة والعشائري من أخرى في الدائرة الثالثة بالعاصمة، والتي تمثل 24.8 % من مجموع الناخبين في دوائر العاصمة الثلاث والبالغ عددهم 485.671 ألفا، من أصل الـ 1.958.458 مليون مجموع الناخبين في العاصمة.
وفي هذا الصدد، بلغت نسبة الناخبين الذكور نحو 47 % من إجمالي عدد الناخبين في الجدول في الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة، وعددهم 485.671 ألف ناخب وناخبة، وذلك مقابل حوالي 53 % من الناخبات الإناث من إجمالي الناخبين المسجلين، وفق جداول الناخبين النهائية.
وبلغ عدد صناديق الاقتراع والفرز في العاصمة للدائرة الثالثة 440 صندوقا موزعا على 98 مركزا انتخابيا.
وتخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة 13 قائمة انتخابية، بينما تضم الثالثة مناطق: لواء وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام، لواءي ناعور والجامعة، شفا بدران، أبو نصير، صويلح، الجبيهة، تلاع العلي، أم السماق، خلدا.
والقوائم الانتخابية التي سجلتها الهيئة وعددها 13 قائمة، جاءت تحت مسميات: الوفاق، التغيير، جبهة العمل الإسلامي، الاتحاد، أهل عمان، إنجاز، المستقبل، الرسالة، الحزم، غزة هاشم، الراية، النخلة، النشامى، بعدد مترشحين 71 شخصا.
أما عن أسماء القوائم الحزبية المترشحة، وعددها 25، فحملت اسماء: الاتحاد الوطني، البناء الوطني، البناء والعمل، تحالف نماء وحزب العمل، التنمية الوطني، التحالف القومي الديمقراطي الأردني، تقدم، الميثاق، الوطني الإسلامي، المستقبل والحياة الأردني، تحالف قائمة النهوض، قائمة النهج الجديد، العمال، قائمة الأرض المباركة، العدالة والإصلاح، تحالف الوحدويون والوطني الدستوري، جبهة العمل الإسلامي، عزم، الشورى الأردني، رؤية، إرادة، طريقنا- الشيوعي الأردني، النهضة والعمال الديمقراطي، تحالف التيار الديمقراطي، الوفاء الوطني.
وبحسب ما نشرته "المستقلة للانتخاب"، فإن مراكز الاقتراع والفرز، شملت 18 دائرة انتخابية.
وأكّدت أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث سيتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويأتي ذلك استنادًا على أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.

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