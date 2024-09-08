الناخبات يتفوقن عدديا على الناخبين في ثالثة عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - تتفوق أعداد الإناث في الدائرة الانتخابية الثالثة دوائر العاصمة بعدد الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب، بحيث تبلغ نسبتهن فيها 53 % وبعدد 255.801 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة، والبالغ عددهم 485.671 ألف ناخب وناخبة.
ووفق جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجلس النواب المقبل التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن نسبة الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب في الدائرة الانتخابية الثانية، فتبلغ 51.3 % بعدد يصل لـ438.219 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الثانية، والبالغ عددهم 853.551 ألف ناخب وناخبة.
في حين أظهرت كشوفات الجداول الرسمية النهائية ذاتها، بأن نسبة الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب في الدائرة الانتخابية الأولى، انخفضت عن سابقتيها، بحيث تبلغ تلك النسبة 51 % وبعدد إناث يبلغ 317.484 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الأولى، والبالغ عددهم 619.263 ألف ناخب وناخبة.
وتطغى أجواء تجمع بين البعد الحزبي من جهة والعشائري من أخرى في الدائرة الثالثة بالعاصمة، والتي تمثل 24.8 % من مجموع الناخبين في دوائر العاصمة الثلاث والبالغ عددهم 485.671 ألفا، من أصل الـ 1.958.458 مليون مجموع الناخبين في العاصمة.
وفي هذا الصدد، بلغت نسبة الناخبين الذكور نحو 47 % من إجمالي عدد الناخبين في الجدول في الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة، وعددهم 485.671 ألف ناخب وناخبة، وذلك مقابل حوالي 53 % من الناخبات الإناث من إجمالي الناخبين المسجلين، وفق جداول الناخبين النهائية.
وبلغ عدد صناديق الاقتراع والفرز في العاصمة للدائرة الثالثة 440 صندوقا موزعا على 98 مركزا انتخابيا.
وتخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة 13 قائمة انتخابية، بينما تضم الثالثة مناطق: لواء وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام، لواءي ناعور والجامعة، شفا بدران، أبو نصير، صويلح، الجبيهة، تلاع العلي، أم السماق، خلدا.
والقوائم الانتخابية التي سجلتها الهيئة وعددها 13 قائمة، جاءت تحت مسميات: الوفاق، التغيير، جبهة العمل الإسلامي، الاتحاد، أهل عمان، إنجاز، المستقبل، الرسالة، الحزم، غزة هاشم، الراية، النخلة، النشامى، بعدد مترشحين 71 شخصا.
أما عن أسماء القوائم الحزبية المترشحة، وعددها 25، فحملت اسماء: الاتحاد الوطني، البناء الوطني، البناء والعمل، تحالف نماء وحزب العمل، التنمية الوطني، التحالف القومي الديمقراطي الأردني، تقدم، الميثاق، الوطني الإسلامي، المستقبل والحياة الأردني، تحالف قائمة النهوض، قائمة النهج الجديد، العمال، قائمة الأرض المباركة، العدالة والإصلاح، تحالف الوحدويون والوطني الدستوري، جبهة العمل الإسلامي، عزم، الشورى الأردني، رؤية، إرادة، طريقنا- الشيوعي الأردني، النهضة والعمال الديمقراطي، تحالف التيار الديمقراطي، الوفاء الوطني.
وبحسب ما نشرته "المستقلة للانتخاب"، فإن مراكز الاقتراع والفرز، شملت 18 دائرة انتخابية.
وأكّدت أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث سيتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويأتي ذلك استنادًا على أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.
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