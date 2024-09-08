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ثانية عمان الأعلى بعدد الناخبين في المملكة

9/8/2024 12:08:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألاء مظهر- عبدالله الربيحات عمان – قبيل الصمت الانتخابي الذي يسبق الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد غد، تحتدم المنافسة في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان بين المترشحين، وترتفع درجة حرارتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوي لاختيار مجلس النواب الـ20.
وبينما تشكل الدائرة الثانية مركز ثقل انتخابي وتصويتي في عمان، فإن وتيره الحراك الانتخابي للمترشحين وأنصارهم فيها، بتزايد مستمر بغية كسب تأييد الناخبين والتصويت لصالحهم.
وتعد "الثانية" الأعلى في عدد الناخبين، ليس فقط على مستوى المحافظة، وإنما على مستوى المملكة، بعد أن توسعت الخريطة الجغرافية للدائرة إثر تقليص الدوائر الانتخابية في العاصمة إلى 3 دوائر، وفق القانون الانتخابي الجديد.
ويبلغ عدد الناخبين في "الثانية" 853،551 ناخباً، بينهم 438،219 ناخبة، في حين يبلغ عدد الذكور فيها 415،332، وخصص لها 8 مقاعد، منها مقعد لـ"كوتا" المرأة ومقعد للمسيحيين.
وتضم "الثانية" مناطق: اليرموك، رأس العين، بدر، المدينة، زهران، العبدلي، منطقة بسمان من لواء ماركا.
ويخوض الانتخابات فيها 9 قوائم هي: الحق، نمو، الوحدة، النخبة، النشامى، جبهة العمل الإسلامي، تحالف نماء والعمل، الكرامة، الاتحاد.
ويمثل هذه القوائم 71 مترشحا ومترشحة، منهم 53 مترشح تنافس، 9 مترشحات لـ"الكوتا"، و9 مترشحين للمعقد المسيحي.
ووسط هذا التنافس الشديد بين القوائم في "الثانية" والذي يظهر على نحو جلي في المشهد الانتخابي، إذ إنه في الوقت ذاته، يصعب التنبؤ والتوقع بمعرفة القوائم الفائزة، برغم وجود قوائم فيها مترشحون ذوي حضور انتخابي لافت، لكن السمة العامة في هذه الدائرة هو التقارب بين القوائم المتنافسة.
ويرى مراقبون، أن هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، كون القانون خصص للناخب صوتين، واحد للدائرة المحلية والثاني للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، وهو الأمر الذي سيزيد من نسبة المشاركة في يوم الاقتراع بـ"الثانية" التي اعتادت بأن تكون نسبة المشاركة أقل منها في المناطق الأخرى بالمملكة.
وبحسب مراقبين، لم تتجاوز نسبة التصويت في "الثانية" والتي توصف بـ"دائرة الحيتان" في الانتخابات السابقة
8 ٪، بحيث يغلب على ناخبين عدم إقبالهم على صناديق الاقتراع.
وتشير التوقعات إلى أن هناك ثلاث أو أربع قوائم ستحظى بتأييد واسع من الناخبين في "الثانية" ولديها فرص كبيرة للحصول على أعداد عالية من أصوات الناخبين.
مصادر متابعة للمعطيات الانتخابية في "الثانية" لا تستبعد حصول قائمة واحدة على مقعدين تنافس.
ويرى مطلعون أن التنافس على مقاعد "الكوتا" المخصصة للمرأة والمسيحيين فيها، ما يزال شديدا بين القوائم.
يشار إلى أن قانون الانتخاب يشجع على التوجه لصناديق الاقتراع لوجود تصويت سياسي حزبي إضافة للتصويت للدائرة المحلية، كما أن حضور الأحزاب في "الثانية" لافت، ما يزيد من نسبة المشاركة، بخاصة وأن الناشطين من أعضاء الأحزاب في هذه المناطق بدأوا بالتواصل مع الناخبين.

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