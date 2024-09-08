ثانية عمان الأعلى بعدد الناخبين في المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألاء مظهر- عبدالله الربيحات
عمان – قبيل الصمت الانتخابي الذي يسبق الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد غد، تحتدم المنافسة في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان بين المترشحين، وترتفع درجة حرارتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوي لاختيار مجلس النواب الـ20.
وبينما تشكل الدائرة الثانية مركز ثقل انتخابي وتصويتي في عمان، فإن وتيره الحراك الانتخابي للمترشحين وأنصارهم فيها، بتزايد مستمر بغية كسب تأييد الناخبين والتصويت لصالحهم.
وتعد "الثانية" الأعلى في عدد الناخبين، ليس فقط على مستوى المحافظة، وإنما على مستوى المملكة، بعد أن توسعت الخريطة الجغرافية للدائرة إثر تقليص الدوائر الانتخابية في العاصمة إلى 3 دوائر، وفق القانون الانتخابي الجديد.
ويبلغ عدد الناخبين في "الثانية" 853،551 ناخباً، بينهم 438،219 ناخبة، في حين يبلغ عدد الذكور فيها 415،332، وخصص لها 8 مقاعد، منها مقعد لـ"كوتا" المرأة ومقعد للمسيحيين.
وتضم "الثانية" مناطق: اليرموك، رأس العين، بدر، المدينة، زهران، العبدلي، منطقة بسمان من لواء ماركا.
ويخوض الانتخابات فيها 9 قوائم هي: الحق، نمو، الوحدة، النخبة، النشامى، جبهة العمل الإسلامي، تحالف نماء والعمل، الكرامة، الاتحاد.
ويمثل هذه القوائم 71 مترشحا ومترشحة، منهم 53 مترشح تنافس، 9 مترشحات لـ"الكوتا"، و9 مترشحين للمعقد المسيحي.
ووسط هذا التنافس الشديد بين القوائم في "الثانية" والذي يظهر على نحو جلي في المشهد الانتخابي، إذ إنه في الوقت ذاته، يصعب التنبؤ والتوقع بمعرفة القوائم الفائزة، برغم وجود قوائم فيها مترشحون ذوي حضور انتخابي لافت، لكن السمة العامة في هذه الدائرة هو التقارب بين القوائم المتنافسة.
ويرى مراقبون، أن هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، كون القانون خصص للناخب صوتين، واحد للدائرة المحلية والثاني للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، وهو الأمر الذي سيزيد من نسبة المشاركة في يوم الاقتراع بـ"الثانية" التي اعتادت بأن تكون نسبة المشاركة أقل منها في المناطق الأخرى بالمملكة.
وبحسب مراقبين، لم تتجاوز نسبة التصويت في "الثانية" والتي توصف بـ"دائرة الحيتان" في الانتخابات السابقة
8 ٪، بحيث يغلب على ناخبين عدم إقبالهم على صناديق الاقتراع.
وتشير التوقعات إلى أن هناك ثلاث أو أربع قوائم ستحظى بتأييد واسع من الناخبين في "الثانية" ولديها فرص كبيرة للحصول على أعداد عالية من أصوات الناخبين.
مصادر متابعة للمعطيات الانتخابية في "الثانية" لا تستبعد حصول قائمة واحدة على مقعدين تنافس.
ويرى مطلعون أن التنافس على مقاعد "الكوتا" المخصصة للمرأة والمسيحيين فيها، ما يزال شديدا بين القوائم.
يشار إلى أن قانون الانتخاب يشجع على التوجه لصناديق الاقتراع لوجود تصويت سياسي حزبي إضافة للتصويت للدائرة المحلية، كما أن حضور الأحزاب في "الثانية" لافت، ما يزيد من نسبة المشاركة، بخاصة وأن الناشطين من أعضاء الأحزاب في هذه المناطق بدأوا بالتواصل مع الناخبين.
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