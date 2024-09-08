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العتبة الانتخابية.. تطبق للمرة الأولى

9/8/2024 12:08:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- تستخدم نسبة الحسم (العتبة) لأول مرة في انتخابات مجلس النواب الذي تجري انتخاباته بعد غد، وتعرف (العتبة) أو نسبة الحسم، بأنها الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط قانون الانتخاب الحصول عليها من الحزب أو المرشح من عدد المقترعين ليكون له حق المشاركة بالحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في مجلس النواب.
والهدف من وجود عتبة في قانون الانتخاب هو دفع الأحزاب للتحالف فيما بينها، وأخرى تندمج، وتجديد للحياة السياسية، وستكون الانتخابات مقياسا لقدرة الأحزاب على الانسجام مع الأولويات الوطنية، ومواءمة البرامج الانتخابية مع تطلعات القواعد الشعبية، وتعزيز التعاون السياسي وزيادة الاقتناع بالبرامج، وتحسين جودة التمثيل النيابي عبر ضمان أن الأحزاب التي تتجاوز العتبة تكون لديها قاعدة دعم واسعة، ومنع التفتت الحاد بين أعضاء مجلس النواب، ومنحهم قدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر سهولة وفعالية.
ونص قانون الانتخاب على ضرورة أن تتجاوز القوائم المتنافسة المحلية أو العامة والتي بلغ عددها 197 قائمة نسبة العتبة (الحسم) من أصوات المقترعين، حتى يتسنى لها التنافس على أحد مقاعد مجلس النواب، حددها القانون بمقدار 7 % للقوائم المحلية، و2.5 % للقوائم العامة "الحزبية"، ويتنافس على الفوز بالمقاعد المحلية البالغ عددها 97 مقعدا من بينهم 18 مقاعدا للنساء و7 مقاعد للمسيحيين، ومقعدان للشركس أو الشيشان، 172 قائمة، فيما تتنافس 25 قائمة عامة على الفوز بـ41 مقعدا خصصت للأحزاب، بمشاركة 36 حزبًا من أصل 38 مسجلا.
لو أردنا إجراء قراءة مبسطة لآلية احتساب نسبة الحسم فإنه لزاما علينا إعادة التذكير أن نسبة المقترعين في الانتخابات الماضية لعام 2020 بلغت 29.9 %، وبواقع مليون و387 ألف ناخب وناخبة، فيما يتوقع أن تكون نسبة المقترعين في انتخابات بعد غد ما يقرب من 35 %، أي بعدد لا يقل عن مليون و800 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم الاقتراع وعددهم ما يقرب من 5 ملايين و100 ألف ناخب وناخبة.
وللتدليل على ذلك كمثال فإنه تحسب نسبة العتبة للقائمة العامة ومقدارها 2.5 % بعدد المقترعين المتوقع وهو مليون و800 ألف ناخب، والنتيجة هي 45 ألف صوت لضمان حصول الحزب على مقعد في الدائرة الحزبية العامة، وأي حزب يحصل على أقل من ذلك يعتبر خارج المنافسة، وبعد تحديد قيمة العتبة تجمع أصوات الأحزاب التي تجاوزت حدود العتبة، وعلى كل حزب يطمح بالحصول على خمسة مقاعد يكون واجبًا عليه الحصول على 225 ألف صوت من عدد الناخبين.
وتقول المادة 50 من قانون الانتخاب "يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة) البالغة 2.5 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم (العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار0.05 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى".
أما فيما يتعلق بالدوائر المحلية فإنه لو افترضنا أن عدد الناخبين في إحدى الدوائر المحلية وصل 70 ألف ناخب فإن القائمة المحلية تحتاج لما مجموعه 4900 من أصوات الناخبين أي 7 % من أصوات الناخبين، لكي تصل لنسبة الحسم (العتبة).
وحددت المادة 49 من قانون الانتخاب الفائزين بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية، بأن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة 7 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها، ويحدد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة، كما اشترط قانون الانتخاب وصول أكثر من قائمة محلية لنسبة الحسم وعدم حصرها بقائمة أو اثنتين، فاشترط ضرورة أن تفوز قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان على المسار التنافسي، وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاثة مقاعد فأكثر على المسار التنافسي نسبة الحسم (العتبة)، وإذا لم يتحقق ذلك تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب.

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