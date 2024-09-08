25 قائمة حزبية و172محلية تخطب ود أكثر من 5 ملايين ناخب

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

عمان- ستستيقظ المملكة بعد غد على وقع التجهيز لمرحلة جديدة في تاريخها الديمقراطي، لتفتح في هذا المسار الجديد، أفقا مختلفا في تجربتها السياسية على مدار مئويتها الأولى، لتستهل مؤيتها الثانية بملامح تنتقل فيها الى حاضر وزمن ينهض المستقبل على أكتافهما بعزيمة وإرادة فولاذيتين.

وسيشهد هذا اليوم، لحظة تعيد التأكيد على أن الأردنيين يصنعون حاضرهم ومستقبلهم بأيديهم، عبر حرة، لاختيار ممثليهم في مجلس نيابي، سيؤسس لتحقيق تطلعاتهم بحكومات برلمانية ناضجة، يختارونها وفق قناعاتهم ورؤيتهم البصيرة في النهوض والتنمية.

لقد أرست رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في خطة التحديث الإداري والسياسي، الإطار النهضوي للمملكة، لترتقي بالمواطن والوطن، وليواكب الأردنيون عبرها مقتضيات العصر بكل ما يمثله من تطور في مختلف مناحي الحياة، والتقدم المذهل في التعليم والصناعة والإدارة والسياسة والتنمية والصحة والبناء والعمل والاتصالات والإعلام وغيرها.

لم يغفل جلالة الملك، صائغ رؤية نهضة الأردن، محركات النهضة الأساسية للدولة، وهو ما أكد عليه في التأسيس لها في الأوراق الملكية النقاشية، وفي خطاباته وتوجيهاته لدخول المملكة للقرن الحادي والعشرين، وهذا ما تبلور في خطة التحديث الإداري والسياسي.

شكلت رؤية جلالته للتحديث السياسي، انطلاقة لوضع الأردن على طريق الديمقراطيات العالمية، بتحديث قانوني الانتخاب والأحزاب، والخروج من الأنماط الماضية في مفهوم العملية الانتخابية التي ظلت مستقرة لعقود، لتغدو اليوم حالة تغيير تضع على عاتق الجميع مسؤولية اختيار من يمثلونهم في البرلمان للمضي إلى إنتاج حكومات برلمانية متقدمة في المعنى والمبنى، ما يحقق نهوضا للمجتمع وتقدمه وتنميته، والحفاظ على منعته ومقدراته، وتوظيفها بما يدفع المسيرة التنموية إلى الأمام.

سيكون يوم الانتخاب بعد غد، استهلالا لزمن جديد، وانتقالا لحقبة نهضوية، تحقق للأجيال صناعة قرارها، والمشاركة في العملية السياسية بحرية كاملة، والمضي على طريق يفتح بوابات المستقبل على مصراعيها، لإنجاز كل ما ما نحلم به ونتطلع إليه في العمل والبناء.

عمان- على بعد 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع؛ لانتخاب مجلس النواب العشرين، وعلى مسافة أربع وعشرين ساعة من دخول الصمت الانتخابي، الذي يسبق يوم الاقتراع، استكملت قوائم وطنية تمثل 25 قائمة يشكلون 36 حزبا سياسيا، وقوائم محلية قوامها 172 قائمة موزعة على 18 دائرة محلية تقديم برامجها ورؤيتها واستعدادها للفوز بثقة الناخبين والفوز بأحد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 138 مقعدا، منها 41 مقعدا خصصت للأحزاب في القائمة العامة، و97 مقعدا للدوائر المحلية.

ويبلغ العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات (الثلاثاء الكبير) المقبل5 ملايين و115 ألفا و219 ناخبا وناخبة، بينهم 2425293 من الذكور و2689926 من الإناث، فيما يبلغ عدد المترشحين الإجمالي ضمن القائمتين العامة (الحزبية) والمحلية ما مجموعه 1634 مترشحا، منهم (697) مترشحا ومترشحة في القوائم العامة بواقع (505) من الذكور و(192) من الإناث، وبلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحًا، بينهم 747 مترشحًا من الذكور و190 مترشحة من الإناث.

ويشارك في الانتخابات المقبلة 36 حزبا من بين 38 حزبا ضمن القوائم العامة، شكلوا 25 قائمة، أما الحزبان الآخران المرخصان فإنهما يشاركان في الانتخابات عبر القوائم المحلية، إذ شكل حزب سياسي لم يشارك ضمن القوائم العامة، قائمته المحلية، في الدائرة الثانية في العاصمة عمان، بينما يخوض أمين عام الحزب السياسي الثاني الذي لم يشكل قائمة حزبية عامة المنافسة عبر ترشحه في قائمة في ثانية عمان ضمن قائمة محلية.

سواد الأحزاب بألوانها وتفاصيلها ومساراتها قدمت عبر فترة الدعاية الانتخابية وافتتاح المقرات الانتخابية، برامج سياسية واقتصادية خاطبت الناس، وقدمت بعضها حلولا لمشاكلهم الاقتصادية والتنموية والسياسية والزراعية وغيرها من المشاكل مثل الفقر والبطالة والمديونية والصحة والتعليم، وهو ما فعلته أيضا قوائم محلية، ويبقى الخيار في صندوق الاقتراع لتفضيل برنامج ورؤية حزبية على أخرى.

مراقبون ومتابعون يؤكدون أن المرحلة تحتاج لأحزاب وبرامج سياسية، وأن مترشحين لديهم قدرة على تشخيص الواقع وتقديم حلول ملموسة قابلة للتنفيذ والتطبيق والتعامل معها، ومن ثم تقع المسؤولية على الناخب الذي عليه الاختيار بين الأحزاب المتنافسة وفق برامجها بعيدا عن الأشخاص، واختيار البرنامج الذي يقدم قراءة واضحة وحلولا منطقية يمكن التعامل معها، وأيضا اختيار المترشح الذي لديه القدرة والمكنة في المراقبة والتشريع.

تجري الانتخابات وفق قانون انتخاب جديد تم إقراره من مجلس النواب الماضي وجاء كتوصية من اللجنة الملكية التي عهد لها جلالة الملك عبدالله الثاني تحديث المنظومة السياسية، حيث أوصت اللجنة بتعديلات دستورية وقانوني انتخاب وأحزاب جديدين.

الجولات الانتخابية مضت، والآن جاء الدور على الجميع للتعامل مع الانتخابات المقبلة التي ستفرز مجلس النواب رقم 20 في تاريخ الدولة، وفق رؤية مختلفة تعتمد على التغيير والمشاركة الفاعلة، لا سيما وأن قانون الانتخاب الحالي هو نتاج حوارات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اقترحت القانون وتدرجت في منح المقاعد للأحزاب في كل مرحلة انتخابية، وصولا لانتخاب 65 % من أعضاء المجلس النيابي الثاني والعشرين وفق قوائم حزبية.

ووضعت اللجنة الملكية في تقريرها النهائي الذي سلمته لجلالة الملك عام 2021 ملامح التدرج للوصول للنموذج الديمقراطي الأردني المنشود، للانتقال عبر مراحل زمنية في تطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية، وتضمنت الورقة المرجعية السير في تحديث وطني شامل ومتكامل يشتمل على التحديث والتطوير الاقتصادي، والتحديث والتطوير الإداري والقضائي، وصولا إلى تحديث المجتمع في أنساقه الثقافية والاجتماعية المتعددة.

كما وضعت اللجنة نصب عينها الشمولية والتكامل في التحديث السياسي بدائرتين أساسيتين تتمثل الأولى في البيئة الداخلية للتحديث السياسي بما تنطوي عليه من تحولات وعمليات تمس التشريعات وبنى المؤسسات وما يتصل بها من حريات عامة ومنظومة حقوق الإنسان، أما الدائرة الثانية فهي البيئة العامة الأشمل التي تعنى بالتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والقضائي وصولا إلى تحديث المجتمع.

ومهد قانونا الانتخاب والأحزاب طريقا واسعا لدعم وتمكين المرأة والشباب للوصول لمراكز صنع القرار بدءا من اشتراط ترخيص الحزب بألا تقل نسبة عدد السيدات الأعضاء فيه عن 20 % من كامل عدد أعضاء الحزب، مرورا بإضافة بندين رئيسيين على المادة السادسة لدعم المرأة، فأصبحت الكوتا على مستوى الدائرة الانتخابية بدل المحافظة، ما يعني أن الحد الأدنى لوجود النساء في مجلس النواب المقبل سيكون 18 على عدد الدوائر الانتخابية، وليس 15 كما كانت سابقا، وعلى مستوى القائمة الحزبية اشترط القانون بأن يكون من أول 3 مترشحين امرأة، وأن يكون شاب من أول خمسة مترشحين.

لما سبق فإن مراقبين ينظرون بتفاؤل بأن تغير الانتخابات المقبلة نظرة المجتمع للمؤسسة التشريعية وللأحزاب السياسية، خاصة التجمعات العشائرية، وبخاصة بعد التعديلات الجوهرية التي طالت قانوني الأحزاب والانتخاب، حيث منحت التعديلات حضورا للأحزاب في الجغرافيا الوطنية.

قسم قانون الانتخاب المملكة لـ18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة، يخصص لها جميعا 138 مقعدا، وللدوائر الانتخابية المحلية يخصص وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة 97 من المقاعد على النحو التالي: عمّان 20 مقعدا ضمن 3 دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة، وعلى مستوى المحافظة: مقعد للشركس والشيشان وآخر للمسيحيين، ولمحافظة إربد: 15 مقعدا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، وآخر على مستوى المحافظة للمسيحيين، ولمحافظة البلقاء: 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، وآخر للمسيحيين، كما يخصص لمحافظة الكرك: 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة معان: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة الزرقاء: 10 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين، ولمحافظة المفرق: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، كما خصص لمحافظة الطفيلة: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة مادبا 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة جرش: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة عجلون: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة العقبة: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الشمال: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الوسط: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الجنوب: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

ويخصص للدائرة الانتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة: 41 مقعدا، تشكّل بقوائم حزبية وفقا لما يلي: وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما، ضمن أول 5 مترشحين، وتشتمل القائمة على مترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية وبحد أدنى، وتتضمن عددا من طالبي الترشح، لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، ويخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة: مقعدان للمسيحيين بحد أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان بحد أدنى.