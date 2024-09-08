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عائلة المتضامنة الأميركية تطالب بايدن بالتحقيق بمقتلها

9/8/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- فيما أثبت الطب الشرعي الفلسطيني أمس أن قتل المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور إزغي إيغي تم برصاصة قناص إسرائيلي، طالبت عائلتها بتحقيق مستقل بمقتل ابنتهم غير الذي يجريه الاحتلال.
وتوفيت الناشطة برصاصة في رأسها خلال مشاركتها أول من أمس في احتجاج سلمي جنوب نابلس في الضفة الغربية.
وطالبت عائلة المتضامنة الأميركية - التركية من الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية انتوني بلينكين إجراء تحقيق مستقل في قتل عائشة، وضمان المساءلة الكاملة على عملية القتل غير القانونية.
وأكدت العائلة أن عائشة قُتلت برصاصة أظهر مقطع فيديو أن جنديا إسرائيليا أطلقها، مشككة بالتحقيق الإسرائيلي واعتبرته غير كاف.
من جهته أكد محافظ نابلس غسان دغلس أن المتضامنة أصيبت بنيران قناص خلال مشاركتها في احتجاج سلمي على احتلال المستوطنين جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وأن تشريح الجثة أكد مقتلها برصاص قناص من جيش الاحتلال.
وأضاف أن المحافظة تنتظر رد عائلتها وزوجها في الولايات المتحدة بخصوص مراسم تشييعها ومكان دفنها، وأعلن أن المحافظة سوف تقيم بيت عزاء رسمي لها في مدينة نابلس بعد تسليم جثمانها إلى عائلتها.
ونقل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن عائلة الناشطة الأميركية من أصل تركي "إنه على الولايات المتحدة أن تطلب تحقيقا مستقلا في مقتلها"، قائلة في بيان "لقد سلب الجيش حياتها دون داع بشكل غير قانوني وبعنف".
ودعت العائلة الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى "الأمر بإجراء تحقيق مستقل في القتل غير القانوني لمواطن أميركي وضمان المساءلة الكاملة للأطراف المتورطة"، في أعقاب قول جيش الاحتلال أول من أمس إنه يحقق في الأمر.
وقد توالت ردود الفعل المنددة بمقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور أزغي أيغي إذ دانت وزارة الخارجية التركية في بيان مقتلها، معتبرة أن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية".
كما أعرب البيت الأبيض، في بيان، عن "انزعاج شديد" جراء مقتل الناشطة المتضامنة مع القضية الفلسطينية، في حين دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح "تحقيق موسع" ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في مقتلها.
من جهتها، قالت حركة التضامن الدولية إن إسرائيل استهدفت الناشطة وقتلتها عمدا، وأضافت في بيان أن المتطوعة لدى الحركة كانت تشارك بصفة مراقب في مظاهرات أسبوعية بمحافظة نابلس.-(وكالات)

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