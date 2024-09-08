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الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية

9/8/2024 12:08:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن عن إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز إم كيو 9.


وقال العميد يحيى سريع في بيان فجر الأحد، إن الطائرة الأميركية التي أسقطتها الجماعة هي الثامنة من هذا النوع.

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