الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية
التاريخ
9/8/2024 12:08:40 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن عن إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز إم كيو 9.
وقال العميد يحيى سريع في بيان فجر الأحد، إن الطائرة الأميركية التي أسقطتها الجماعة هي الثامنة من هذا النوع.
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