أسباب الدوخة والنعاس بعد الأكل



انخفاض سكر الدم

في الوضع الطبيعي يحدث انخفاض السكر في الدمّ قبل تناول الوجبات، ممّا يُسبب الدوخة التي يشعر بها البعض في معظم الحالات، وهذا ما يفسر الشعور بتحسّن كبير بعد تناول الطعام، إذ ترتفع نسبة السكر في الدم.



في حالات أخرى يحدث انخفاض السكر بعد تناول الأكل، ويكون ذلك تحديدًا بعد تناول الأكل بساعتين إلى أربع ساعات، ويرجع السبب في ذلك إلى التحفيز الفجائي للبنكرياس لإفراز الأنسولين (Insulin) بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى استهلاك كامل لكمية الغلوكوز بشكل سريع بعد الأكل.

مرض السكري

نقص في الإنزيمات الهاضمة في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تأخير هضم الطعام في الجسم.

الأشخاص الذين خضعوا لجراحة المعدة، ممّا يترتب عليها عدم قدرة الجسم على امتصاص الغلوكوز.

إنخفاض ضغط الدم

في العديد من الحالات ينخفض ضغط الدم بعد تناول الطعام مباشرة، وتحدث هذه المشكلة عند العديد من الأشخاص المصابين ببعض الأمراض، وهي كما يأتي:



- المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم

- الأشخاص المصابين بخلل جيني أو وراثي

أسباب الدوخة بعد الأكل الأخرى

- استخدام بعض أدوية علاج السكري

- نوعية الطعام

- ضعف في الدورة الدموية

النعاس بعد الأكل

عليكم أن تتعرفوا على أبرز اضرار النوم بعد الأكل، انتبهوا منها! إذ تشمل أسباب النعاس بعد تناول الطعام التالي:



- عملية الهضم تستهلك طاقة، ممّا قد يؤدي لشعور بالنعاس.

- تناول الكثير من الدهون والكربوهيدرات في الوجبة قد يزيد فرص الشعور بالنعاس.

- قد يكون المصاب بالسكري ولكنه لا يعرف، ولذلك فإن غلوكوز الدمّ يرتفع بسرعة بعد الطعام وهذا قد يسبب النعاس.

- تناول وجبة دسمة وبكمية كبيرة.

- زوال تأثير الكافيين الصباحي، إذ عادة ما يدوم مفعول الكافيين من 3 إلى 5 ساعات بعد شرب القهوة. لذلك، قد يكون سبب شعوركم بالتعب بعد وجبة الغداء هو توقيت شرب فنجان القهوة الصباحي وليس ما تناولتوه.