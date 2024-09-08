Sunday, 08 September 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألمانيا تدك شباك هنغاريا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

9/8/2024 12:08:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دك المنتخب الألماني شباك ضيفه الهنغاري بخمسة أهداف دون رد في مباراة جمعتهما مساء السبت، لحساب الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأنهى منتخب ألمانيا شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله المهاجم نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أضافت ألمانيا أربعة أهداف حملت توقيع جمال موسيالا، وفلوريان فيرتز، وألكسندر بافلوفيتش، وكاي هافيرتز (من ركلة جزاء) في الدقائق 58، 66، 77 و81 تواليا.


ورفع منتخب ألمانيا رصيده بهذا الانتصار إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متقدما بفارق الأهداف على هولندا الفائزة على البوسنة والهرسك بنتيجة عريضة أيضا قوامها خمسة أهداف مقابل هدفين.

MENAFN08092024000072011014ID1108648399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث