ألمانيا تدك شباك هنغاريا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

وأنهى ألمانيا شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله المهاجم نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أضافت ألمانيا أربعة أهداف حملت توقيع جمال موسيالا، وفلوريان فيرتز، وألكسندر بافلوفيتش، وكاي هافيرتز (من ركلة جزاء) في الدقائق 58، 66، 77 و81 تواليا.



ورفع منتخب ألمانيا رصيده بهذا الانتصار إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متقدما بفارق الأهداف على هولندا الفائزة على البوسنة والهرسك بنتيجة عريضة أيضا قوامها خمسة أهداف مقابل هدفين.