ألمانيا تدك شباك هنغاريا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دك المنتخب الألماني شباك ضيفه
الهنغاري بخمسة أهداف دون رد في مباراة جمعتهما مساء السبت، لحساب الجولة
الأولى بالمجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة
القدم.
وأنهى منتخب ألمانيا شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله المهاجم نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني، أضافت ألمانيا أربعة أهداف حملت توقيع جمال موسيالا،
وفلوريان فيرتز، وألكسندر بافلوفيتش، وكاي هافيرتز (من ركلة جزاء) في
الدقائق 58، 66، 77 و81 تواليا.
ورفع منتخب ألمانيا رصيده بهذا الانتصار إلى ثلاث نقاط في صدارة
المجموعة الثالثة متقدما بفارق الأهداف على هولندا الفائزة على البوسنة
والهرسك بنتيجة عريضة أيضا قوامها خمسة أهداف مقابل هدفين.
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