حزب الله يستهدف كريات شمونة بصواريخ فلق
التاريخ
9/8/2024 12:08:39 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن
حزب الله اللبناني فجر الأحد، عن قصف مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع
لبنان بصواريخ من نوع "فلق".
وأضاف في بيان له أن هذا القصف ردا على "الاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم
الطبية في بلدة فرون" جنوبي البلاد.
وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في كريات شمونة وضواحيها، للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.
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