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حزب الله يستهدف كريات شمونة بصواريخ فلق

9/8/2024 12:08:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني فجر الأحد، عن قصف مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان بصواريخ من نوع "فلق".

وأضاف في بيان له أن هذا القصف ردا على "الاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الطبية في بلدة فرون" جنوبي البلاد.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في كريات شمونة وضواحيها، للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

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