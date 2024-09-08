حزب الله يستهدف كريات شمونة بصواريخ فلق

وأضاف في بيان له أن هذا القصف ردا على "الاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الطبية في بلدة فرون" جنوبي البلاد.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في كريات شمونة وضواحيها، للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.