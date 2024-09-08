Sunday, 08 September 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

9/8/2024 12:08:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وارتفاعات متوسطة غدا الاثنين، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس لطيفا في الليل بأغلب المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم يوم الاثنين ليلاً على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

MENAFN08092024000072011014ID1108648397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث