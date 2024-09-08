أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم
التاريخ
9/8/2024 12:08:38 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وارتفاعات متوسطة غدا الاثنين، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس لطيفا في الليل بأغلب المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم يوم الاثنين ليلاً على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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