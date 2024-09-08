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إهدار الجزائيات يطارد تورنيدو الأخضر

9/8/2024 12:05:33 AM
(MENAFN- Al Watan) بات إهدار ضربات الجزاء في أرض المنتخب السعودي، عقدة متلازمة للنجم سالم الدوسري مع الأخضر، إذ يسير على خطى نجم هجوم الأخضر السابق سامي الجابر، كأكثر اللاعبين إهدارا لضربات الجزاء المحتسبة في أرض الأخضر السعودي، في وقت بلغت الجزائيات المهدرة في تاريخ المنتخب السعودي 37 جزائية، منها 16 ضربة جزاء مهدرة داخل الأرض بـ43%، مقابل 21 جزائية مهدرة خارج الأرض بـ57%.
137 جزائية
احتسبت 137 ضربة جزاء لمصلحة الأخضر تاريخيا ضد 61 منتخبا مختلفا، والتي كان آخرها ضد منتخب أندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تسابق نجوم الأخضر على تسجيل 100 ضربة جزاء بنسبة نجاح بلغت 73%، مقابل إهدار 37 جزائية بنسبة فشل وصلت إلى 27%، وبلغت ضربات الجزاء المحتسبة للاعبي الأخضر داخل المملكة 67 جزائية، منها 51 جزائية مسجلة، مقابل 16 جزائية ضائعة، واحتساب 19 جزائية في أرض المنافس، و51 جزائية في أراضٍ محايدة، وتصدر النجم ماجد عبدالله تسديد ضربات الجزاء بـ13 تسديدة، وحل خالد مسعد ثانيا بـ11 تسديدة، وسامي الجابر ثالثا بـ10 تسديدات، ومحمد السهلاوي رابعا بـ9 تسديدات، وسالم الدوسري، ومحمد الشلهوب خامسا بـ8 تسديدات.
إهدار
يسير النجم سالم الدوسري على خطى اللاعب سامي الجابر، حيث عادل الأول رقم الثاني، كأكثر اللاعبين إهدارا لضربات الجزاء، بإهدار 4 جزائيات للأخضر داخل الأرض وخارجه، وسجل النجمان اسميهما، كأكثر لاعبي المنتخب السعودي إهدارا لضربات الجزاء داخل ملاعب الأخضر، إذ أهدر كل منهما 3 جزائيات لكل منهما بـ19%، وتساوى خالد مسعد وعبدالله الواكد ثانيا، بإهدار جزائيتين بـ12.5%، وضربة جزاء وحيدة مهدرة للنجوم ماجد عبدالله، ويوسف الثنيان، وطلال المشعل، وناصر الشمراني، وعيسى المحياني، وعبدالله الحمدان.
تسجيل
سجل اللاعبون السعوديون 100 ضربة جزاء تاريخيا، واستحوذ النجم الدولي السابق ماجد عبدالله على النصيب الأكبر من تسجيل الجزائيات، بتسجيل 9 جزائيات، وحل خالد مسعد، ومحمد السهلاوي ثانيا، بتسجيل 8 جزائيات لكل منهما، وسامي الجابر ثالثا، بتسجيل 6 جزائيات، ومحمد الشلهوب رابعا، بتسجيل 5 جزائيات، وسالم الدوسري خامسا، بتسجيل 4 جزائيات، وتفوق النجم السابق محمد الشلهوب في تسجيل الجزائيات المحتسبة لمصلحة الأخضر داخل الأرض، بتسجيل 4 جزائيات، مقابل 3 جزائيات مسجلة لكل من ماجد عبدالله، وسامي الجابر، ومحمد السهلاوي، وخالد مسعد، وسالم الدوسري.
- 137 جزائية محتسبة للأخضر
- 100 جزائية مسجلة للصقور
- 37 جزائية أهدرها نجوم الأخضر
- 16 جزائية مهدرة في معقل الأخضر
- الدوسري والجابر الأكثر إضاعة للجزائيات.

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