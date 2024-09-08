إهدار الجزائيات يطارد تورنيدو الأخضر

(MENAFN
- Al Watan)
بات إهدار ضربات الجزاء في أرض المنتخب السعودي، عقدة متلازمة للنجم سالم الدوسري مع الأخضر، إذ يسير على خطى نجم هجوم الأخضر السابق سامي الجابر، كأكثر اللاعبين إهدارا لضربات الجزاء المحتسبة في أرض الأخضر السعودي، في وقت بلغت الجزائيات المهدرة في تاريخ المنتخب السعودي 37 جزائية، منها 16 ضربة جزاء مهدرة داخل الأرض بـ43%، مقابل 21 جزائية مهدرة خارج الأرض بـ57%.
137 جزائية
احتسبت 137 ضربة جزاء لمصلحة الأخضر تاريخيا ضد 61 منتخبا مختلفا، والتي كان آخرها ضد منتخب
أندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تسابق نجوم الأخضر على تسجيل 100 ضربة جزاء بنسبة نجاح بلغت 73%، مقابل إهدار 37 جزائية بنسبة فشل وصلت إلى 27%، وبلغت ضربات الجزاء المحتسبة للاعبي الأخضر داخل المملكة 67 جزائية، منها 51 جزائية مسجلة، مقابل 16 جزائية ضائعة، واحتساب 19 جزائية في أرض المنافس، و51 جزائية في أراضٍ محايدة، وتصدر النجم ماجد عبدالله تسديد ضربات الجزاء بـ13 تسديدة، وحل خالد مسعد ثانيا بـ11 تسديدة، وسامي الجابر ثالثا بـ10 تسديدات، ومحمد السهلاوي رابعا بـ9 تسديدات، وسالم الدوسري، ومحمد الشلهوب خامسا بـ8 تسديدات.
إهدار
يسير النجم سالم الدوسري على خطى اللاعب سامي الجابر، حيث عادل الأول رقم الثاني، كأكثر اللاعبين إهدارا لضربات الجزاء، بإهدار 4 جزائيات للأخضر داخل الأرض وخارجه، وسجل النجمان اسميهما، كأكثر لاعبي المنتخب السعودي إهدارا لضربات الجزاء داخل ملاعب الأخضر، إذ أهدر كل منهما 3 جزائيات لكل منهما بـ19%، وتساوى خالد مسعد وعبدالله الواكد ثانيا، بإهدار جزائيتين بـ12.5%، وضربة جزاء وحيدة مهدرة للنجوم ماجد عبدالله، ويوسف الثنيان، وطلال المشعل، وناصر الشمراني، وعيسى المحياني، وعبدالله الحمدان.
تسجيل
سجل اللاعبون السعوديون 100 ضربة جزاء تاريخيا، واستحوذ النجم الدولي السابق ماجد عبدالله على النصيب الأكبر من تسجيل الجزائيات، بتسجيل 9 جزائيات، وحل خالد مسعد، ومحمد السهلاوي ثانيا، بتسجيل 8 جزائيات لكل منهما، وسامي الجابر ثالثا، بتسجيل 6 جزائيات، ومحمد الشلهوب رابعا، بتسجيل 5 جزائيات، وسالم الدوسري خامسا، بتسجيل 4 جزائيات، وتفوق النجم السابق محمد الشلهوب في تسجيل الجزائيات المحتسبة لمصلحة الأخضر داخل الأرض، بتسجيل 4 جزائيات، مقابل 3 جزائيات مسجلة لكل من ماجد عبدالله، وسامي الجابر، ومحمد السهلاوي، وخالد مسعد، وسالم الدوسري.
- 137 جزائية محتسبة للأخضر
- 100 جزائية مسجلة للصقور
- 37 جزائية أهدرها نجوم الأخضر
- 16 جزائية مهدرة في معقل الأخضر
- الدوسري والجابر الأكثر إضاعة للجزائيات.
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