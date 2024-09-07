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الهلال الأحمر بجازان يتصدر المباشرات جوا وأرضا

9/7/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تكن نهاية الأسبوع الماضي عادية في منطقة جازان، إذ شهد 29 حادث تصادم لمركبات في موقع واحد، أدت إلى استنفار تام للجهات المختصة، في وقت تصدر فيه فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة مشهد مباشرة أعمال الإنقاذ جوا وبحرا وسهلا، حيث تمت مباشرة الحادث خلال 7 دقائق زمن الاستجابة من وقت البلاغ، ونقل حالتين مرضيتين عبر الإسعاف الجوي في محافظتي الريث وفرسان، لتلقي العلاج في مستشفيات المنطقة.
ارتفاع الحوادث
علمت ((الوطن)) أن معدل مؤشر الحوادث ارتفع في منطقة جازان خلال الأسبوعين الماضيين حتى أمس 40%، وشهدت منطقة جازان أول من أمس حادثا مأساويا، تسبب في إغلاق طريق جيزان-أبوعريش ساعات طويلة. وكشفت المصادر أن صاحب إحدى المركبات من الجهة المعاكسة فقد السيطرة على مركبته نتيجة السرعة، واستخدام الجوال، ما نتج عنه الاصطدام بمركبات عدة، تسبب في 29 حادث تصادم، نتج عنها وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين، ونقلهم إلى 3 مستشفيات مختلفة.
استنفار كبير
رصدت ((الوطن)) استنفار 4 جهات، ممثلة في: الهلال الأحمر والصحة والدفاع المدني والمرور، في مباشرة الحادث، وإخراج المحتجزين، ونقل المصابين، وفتح الطريق المغلق، وبلغ إجمالي الحالات المنقولة 10 حالات، منها 7 حالات خطيرة، وحالتان متوسطة، وحالة وحيدة مستقرة.
زمن الاستجابة
أكد فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان لـ((الوطن)) أنه تمت مباشرة 29 حادث تصادم في موقع واحد، مشيرا إلى أن زمن الاستجابة والوصول إلى الموقع بعد تلقي البلاغ بلغ 7 دقائق، ومضيفا أن 6 فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر، و3 فرق للصحة، باشرت نقل المصابين، حيث تم نقل 8 حالات عن طريق الهلال الأحمر، وحالتين عن طريق الصحة لمستشفيات الملك فهد المركزي وجازان العام والعميس، ومبينا أن عدد الحالات الخطيرة التي تمت مباشرتها ونقلها 7 حالات، بعد عمل الإنعاش القلبي لهم ونقلهم للمستشفيات، مقابل حالتين متوسطتي الخطورة، وحالة وحيدة مستقرة.
إسعاف جوي
باشر ((هلال جازان)) حالتين مرضيتين عبر الإسعاف الجوي في محافظتي الريث وفرسان، وتمثلت الحالة الأولى في مباشرة حالة مرضية على ارتفاع 3 آلاف قدم في الجبل الأسود بمحافظة الريث، حيث تمت مباشرة الحالة، وتقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى محمد بن ناصر بجازان، وتمثلت الحالة الثانية في مباشرة حالة مرضية لمريض يعاني نزيفا في الدماغ بمحافظة فرسان، حيث تمت مباشرة الحالة فورا، ونقلها إلى مستشفى الملك فهد المركزي.
وأكد الهلال الأحمر أن جبال وسهول وجزر جازان مغطاة بالخدمة الإسعافية الأرضية والجوية، وأن إمكانات هيئة الهلال الأحمر كبيرة، وجهودها في الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة سريعة، خاصة في الأماكن الوعرة والمرتفعة والنائية، التي تتطلب سرعة الوصول إليها، لتقديم الخدمة الإسعافية.

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