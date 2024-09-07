Sunday, 08 September 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذكور يتصدرون المراجعين لطوارئ المستشفيات

9/7/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الذكور السعوديون زيارات الطوارئ في المنشآت الصحية؛ حيث بلغ عددهم 6.325.173 مراجعا، بينما سجل عدد الإناث 6.084.111 مراجعة، وجاءت منطقة الرياض الأعلى من حيث المراجعين بـ957.041 للذكور و881.236 مراجعة، تلتها القصيم بعدد 537.669 مراجعا والإناث 567.665 مراجعة.
الحالات الواردة للطوارئ
أوضح استشاري طب الطوارئ عبدالجليل أحمد، أن أكثر المراجعين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بصعوبة في التنفس والاختناق، وألم في الصدر، والنوبات القلبية، وفقدان الوعي، وردود الفعل التحسسية، وانخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، والنزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه أو الغزير، والإجهاد الحراري أو السكتة الدماغية، والنوبات، والسقوط من ارتفاع كبير، والصدمات الشديدة، والعديد من الأمراض، حيث يضم الطوارئ العديد من التخصصات، وتكون لدى الأطباء خبرة وقدرة في التعامل مع الحالات الواردة إلى الطوارئ، كما يتميز القسم بأنه مجهز بأحدث التقنيات الطبية التي تهدف إلى تسريع وقت الاستجابة للحالات الطارئة للمرضى من جميع الأعمار، موضحا أن أغلب المراجعين لقسم الطوارئ يكونون من فئة كبار السن من الذكور؛ نتيجة إصابتهم بأمراض مزمنة كالسكر والضغط وصعوبة في التنفس، أما الإناث ففي الغالب يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو ممن لديهم أمراض مزمنة كالسكر والضغط، مشيرا إلى أن جميع الحالات يتم التعامل معها وتقدم لها الخدمات الصحية المطلوبة. عدد المراجعين للطوارئ:
عسير
الذكور 482.132 مراجعا
الإناث 450.317 مراجعة
جازان
الذكور 431.237 مراجعا
الإناث 496.571 مراجعة
المدينة المنورة
الذكور 389.377 مراجعا
الإناث 370.411 مراجعة
حائل
الذكور 354.644 مراجعا
الإناث 382.197 مراجعة
جدة
الذكور 342.934 مراجعا
الإناث 290.839 مراجعة
حفر الباطن
الذكور 273.407 مراجعين
الإناث 308.694 مراجعة
الطائف
الذكور 271.354 مراجعا
الإناث 285.509 مراجعات
الحدود الشمالية
الذكور 239.600 مراجع
الإناث 221.674 مراجعة
الأحساء
الذكور 266.411 مراجعا
الإناث 287.761 مراجعة
نجران
الذكور 247.384 مراجعا
الإناث 213.672 مراجعة
القريات
الذكور 218.209 مراجعين
الإناث 201.551 مراجعة
الباحة
الذكور 210.060 مراجعا
الإناث 190.260 مراجعة
مكة المكرمة
الذكور 208.574 مراجعا
الإناث 183.717 مراجعة
الجوف
الذكور 206.937 مراجعا
الإناث 180.683 مراجعة
المنطقة الشرقية
الذكور 194.285 مراجعا
الإناث 172.098 مراجعة
تبوك
الذكور 171.817 مراجعا
الإناث 182.452 مراجعة
بيشة
الذكور 129.153 مراجعا
الإناث 126.983 مراجعة
القنفذة
الذكور 92.948 مراجعا
الإناث 89.821 مراجعة

MENAFN07092024000089011017ID1108648370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث