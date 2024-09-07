الذكور يتصدرون المراجعين لطوارئ المستشفيات

(MENAFN
- Al Watan)
تصدر الذكور السعوديون زيارات الطوارئ في المنشآت الصحية؛ حيث بلغ عددهم 6.325.173 مراجعا، بينما سجل عدد الإناث 6.084.111 مراجعة، وجاءت منطقة الرياض الأعلى من حيث المراجعين بـ957.041 للذكور و881.236 مراجعة، تلتها القصيم بعدد 537.669 مراجعا والإناث 567.665 مراجعة.
الحالات الواردة للطوارئ
أوضح استشاري طب الطوارئ عبدالجليل أحمد، أن أكثر المراجعين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بصعوبة في التنفس والاختناق، وألم في الصدر، والنوبات القلبية، وفقدان الوعي، وردود الفعل التحسسية، وانخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، والنزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه أو الغزير، والإجهاد الحراري أو السكتة الدماغية، والنوبات، والسقوط من ارتفاع كبير، والصدمات الشديدة، والعديد من الأمراض، حيث يضم الطوارئ العديد من التخصصات، وتكون لدى الأطباء خبرة وقدرة في التعامل مع الحالات الواردة إلى الطوارئ، كما يتميز القسم بأنه مجهز بأحدث التقنيات الطبية التي تهدف إلى تسريع وقت الاستجابة للحالات الطارئة للمرضى من جميع الأعمار، موضحا أن أغلب المراجعين لقسم الطوارئ يكونون من فئة كبار السن من الذكور؛ نتيجة إصابتهم بأمراض مزمنة كالسكر والضغط وصعوبة في التنفس، أما الإناث ففي الغالب يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو ممن لديهم أمراض مزمنة كالسكر والضغط، مشيرا إلى أن جميع الحالات يتم التعامل معها وتقدم لها الخدمات الصحية المطلوبة. عدد المراجعين للطوارئ:
عسير
الذكور 482.132 مراجعا
الإناث 450.317 مراجعة
جازان
الذكور 431.237 مراجعا
الإناث 496.571 مراجعة
المدينة المنورة
الذكور 389.377 مراجعا
الإناث 370.411 مراجعة
حائل
الذكور 354.644 مراجعا
الإناث 382.197 مراجعة
جدة
الذكور 342.934 مراجعا
الإناث 290.839 مراجعة
حفر الباطن
الذكور 273.407 مراجعين
الإناث 308.694 مراجعة
الطائف
الذكور 271.354 مراجعا
الإناث 285.509 مراجعات
الحدود الشمالية
الذكور 239.600 مراجع
الإناث 221.674 مراجعة
الأحساء
الذكور 266.411 مراجعا
الإناث 287.761 مراجعة
نجران
الذكور 247.384 مراجعا
الإناث 213.672 مراجعة
القريات
الذكور 218.209 مراجعين
الإناث 201.551 مراجعة
الباحة
الذكور 210.060 مراجعا
الإناث 190.260 مراجعة
مكة المكرمة
الذكور 208.574 مراجعا
الإناث 183.717 مراجعة
الجوف
الذكور 206.937 مراجعا
الإناث 180.683 مراجعة
المنطقة الشرقية
الذكور 194.285 مراجعا
الإناث 172.098 مراجعة
تبوك
الذكور 171.817 مراجعا
الإناث 182.452 مراجعة
بيشة
الذكور 129.153 مراجعا
الإناث 126.983 مراجعة
القنفذة
الذكور 92.948 مراجعا
الإناث 89.821 مراجعة
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