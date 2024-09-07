Sunday, 08 September 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكمة فن

9/7/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ((بالتاسار غراثيان أي مورالس))، كاتب إسباني ينتمي للعصر الذهبي في إسبانيا، وتخصص في النثر التعليمي والفلسفي. ولد عام 1601 وتوفي عام 1658، وتميز بحسب وصف النقاد باستخدام جمل مقتضبة ودقيقة لتوضيح الأفكار، كما تميز بالتركيز على ما يبعد عن الإنسان القلق من مرور الوقت أو فقدان الثقة في النفس.
من أبرز مؤلفاته، كتاب ((فن الحكمة الدنيوية))، كتبه عام 1647 باللغة الإسبانية القديمة، وترجم للفرنسية والإنجليزية والألمانية، والخبراء قالوا إن مختلف هذه الترجمات لم تكن دقيقة أو مفيدة، وظهرت المفردات والجمل بصور متشابكة وغير متناسقة، وترجمته الكاتبة لمى فياض للغة العربية، ووجدته ممتعاً للغاية، خصوصاً لمن يبحث عن النجاح في عالم يحفل بكثير من الأمور الازدواجية، وكثير من الصراعات البشرية.
الكتاب عبارة عن مجموعة من 300 حكمة، كل واحدة تعلق على موضوعات مختلفة وتقدم المشورة والتوجيه لكيفية العيش بشكل كامل والتقدم اجتماعياً، والسعي ليكون الشخص أفضل، وسط هذا العالم البشري. ومن الحكم التي تستحق التمعن قوله، ((امزج القليل من الغموض مع كل شيء، فالغموض يثير التبجيل. وعندما تشرح، لا تكن صريحًا تمامًا، تمامًا كما لا تعرض أفكارك القاسية في السياق العادي))، و((قيمة كل شخص بمقدار ما يعرف، وبالحكمة يمكننا إنجاز أي شيء))، و((نحن لا نُولَد كاملين، كل يوم نُطوِّر في شخصيتنا وفي دعوتنا حتى نصل إلى أعلى نقطة من وجودنا الكامل، إلى الجولة الكاملة لإنجازاتنا، لتميزنا؛ وهذ ما يُترجم بنقاء ذوقنا، ووضوح فكرنا، ونضج حكمنا، وحزم إرادتنا))، و((تجنب أن تكون عاطفياً، فبذلك تنتصر إرادتك الحرة، وسيطرة العاطفة والشغف على شخصيتك، تعيقك من التطلع إلى المنصب الرفيع))، و((المعرفة والنوايا الحسنة تضمنان معاً استمرارية النجاح، والمعرفة من دون معنى هي حماقة مزدوجة))، و((العمل هو الثمن المدفوع للسمعة، وما يُكلّف قليلاً يستحق القليل)).
بعد هذا النقل المقتضب، أختم بأن الحكمة عصارة تجارب حياتية، وخلاصة حوادث ونوازل، ونتيجة قناعات، وهي وبحسب الحديث النبوي الذي ضعفه بعضهم، ((ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها))، رواه الإمام الترمذي وغيره. وتمتاز بأنها مزيج بين المعرفة والخبرة والفهم العميق والتوازن، وبين الفرضيات والشكوك والعواطف، والأكثر حكمة هو الأكثر محافظة على هدوئه في أوقات الأزمات، والقادر على الرجوع خطوة أو حتى خطوات للوراء، والمتمكن من النظر العميق إلى الواقع، والمدرك لحدود معرفته، وغير الغافل عن أن ((دوام الحال من قضايا المحال)) وأن ((اللطف موجود على كل حال))، وهو المتفائل بحل كل المشكلات، مهما كانت معقدة. ويبقى السؤال كيف يمكن أن يكون الإنسان حكيماً؟ وهو ((مربط الفرس)) كما يقال، والإجابة عن السؤال مفتوحة، ولعل أقصر الطرق للوصول إلى مرتبة ((حكيم))، أن يكون الإنسان إيجابياً، راضياً، مقدماً التوازنات العقلية على المصلحة الشخصية، دائم التفكير في خيارات الوضع القائم، والوضع المستقبلي، وأن ينظر لكل موقف من مختلف الزوايا، وأن يراقب كل شيء بهدوء، ومن بعيد، وكما قال الشاعر عدي بن ربيعة:
((دع المقاديرَ تجري في أعَنّتها * ولا تبيتنّ إلا خاليَ البالِ
ما بين غَمضةِ عَين وانتباهتها * يغيّر الله من حالٍ إلى حالِ)).

MENAFN07092024000089011017ID1108648369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث