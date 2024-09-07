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ثغرة التعصب

9/7/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في حدث أثار اهتماماً واسعاً جاء إعلان وزارة الداخلية القبض على 7 مواطنين لارتكابهم جرائم مهددة للوحدة الوطنية، بنشرهم مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع. وأكد البيان وقوف الجهات الأمنية بحزم أمام كل من يحاول المساس باللحمة الوطنية. وحرص الدولة على تطبيق القوانين التي تحمي السلم المجتمعي.
وإذا ما فحصنا الحوادث السابقة التي تسير في هذا السياق سنجدها متعددة وإن بسيناريوهات مختلفة.
((وما أنا إلّا من غزيّة إن غَوَت
غويتُ وإن ترشُد غزيّةُ أرشُدِ))
بيت شعر عابر للزمن يجسد مفهوم التعصب للقبيلة ويعاد إنتاجه ثقافياً على مر العصور. مما يجعلنا أمام ضرورة تشريح البعد الثقافي والتاريخي في مسألة التعصب القبلي.
فما الذي يجعل شباباً يعيشون الحياة المدنية بكل مظاهرها وينعمون بوطن كبير مستقر ومتنوع يذهبون إلى هذه النزعات الخطأ؟!
ثم هل يفهم هؤلاء الفوارق الجوهرية بين الانتماء للقبيلة والفخر بها والتعصب البدائي والنعرات الجاهلية؟
لا شك في أن تمجيد القبيلة كان جزءاً لا يتجزأ من ممارسات إنسان الصحراء، حيث كانت القبيلة دولته وأمته وانتماءه وهو مسير تحت لوائها غير مخير.
فكانت كتابة الشعر والأهازيج مثلاً حول مناقب القبيلة أشبه بدعاية إعلامية تزيد رهبة القبيلة بين أعدائها. وكان أيضاً الزواج داخل القبيلة الواحدة نمطاً تكيفياً فرضه واقع تباعد المسافات من جهة، وفرضية نشوء عداوة مع القبائل الأخرى، وهي فرضية قائمة حتى على قطيع ماعزأو بئر ماء.. هكذا كان كل شيء حولهم يدفعهم للتمسك بعنصرهم والالتفاف حول بعضهم لتشكيل كتلة قوى تحمي وجودهم.
لم يكن أجدادنا إذن يتعصبون لشعور مترف بالأفضلية على غيرهم، بل كانوا يحاولون جهدهم لمراوغة الصحراء التي خلقت مجالات من العزلة والمخاوف.
أما اليوم، فيتعصب الناس لأسباب سيكولوجية من أهمها التأثر بالأسرة إذا كانت تعيش نمطاً اجتماعياً قبلياً يعاد فيه تكرير المفاهيم دون وعي.
أما صغار السن، فيمثل الأمر لهم حالة ((أكشن)) وصناعة قضية شاغلة يملأ بها فراغه ويقدر من خلالها ذاته.
أرى أن الإجراءات الأمنية وإن كانت رادعة إلا أن تعاضدها مع معالجات ثقافية وتربوية سيكون أكثر فاعلية. وأنه أيضاً من المهم أن نفهم أن المسألة ليست سهلة، وأنه في مجتمع يتكون في معظمه من قبائل متجذرة قد يكون التعصب القبلي ثغرة خطرة لا يؤمن جانبها.
بقي أن نقول، إن مسألة التعصب القبلي ليست خاصة بمنطقتنا، بل هي شائعة في كثير من الأمم العريقة، ويمكننا تجاوزها بالتعامل معها كظاهرة قابلة للدراسة والتفكيك لإحلال المفاهيم المرغوبة وتحديث الوعي بما يحمي المجتمع ويحفظ وطننا مستقراً منيعاً.

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