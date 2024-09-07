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العقل القروسطي فيما بعد الحداثة 2/2

9/7/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Al Watan) سؤال الحداثة هو متكأ لأي ((تفكير نقدي)) نريد إزدهاره في عالمنا العربي، فمشوارنا في توطين ((الحداثة)) يحتاج إلى توطين ((أم العلوم/الفلسفة))، وتوطين الفلسفة يحتاج إلى ((حرية فكرية)) تتجاوز ((مقصلة التكفير)) إلى ((رياض التعددية الفكرية))؛ لنجني ((عسل الإبداع بأنواعه المختلفة› وكل ذلك يحتاج)) نحالين مهرة ‹ لا يعانوا رهابًا أو حساسية من ((إبر النحل))، فكيف نفعل مع واقع عربي تختلط فيه ((دبابير التكفير)) مع ((نحل الأفكار)) تحت عنوان حداثوي لفجر كاذب من ((التعددية والتنوع))؟!، ثم نتفاجأ بعد حين باختفاء النحل مهاجرًا إلى أرض ((ميلاد الحداثة))، حيث ((التعددية الآمنة نسبيًا))، بعيدًا عن أعشاش الدبابير براياتها الصفراء والسوداء تملأ بعض أرضنا العربية.
من حقنا استذكار رموز الحداثة الأوائل في العالم العربي، وما قدموه ((مكتوبًا)) في سبيل التقدم والتطور والازدهار الحضاري، رغم واقعهم الصعب ((آنذاك))، حتى ولو عجز بعضهم عن ((القطيعة المعرفية))، فالقيام مع القدرة، مرورًا بالقوة الناعمة للحداثة في صناعة الوجدان الحداثي إنها ((الفنون السبعة/تحتقرها الأصولية قولاً وتهابها وترتاب منها فعلاً إلى حد التحطيم والتهديد بالقتل)).
وتذكروا أنه مهما استبطن أصحاب ((خندقي قبري وقبري خندقي)) التلون ببعض ((الشيلات والهمهمة))، فإن درس الوطنية الأول يبدأ مع ((الشعر))، وقد أصبح ((نشيدًا وطنيًا)) متحالفًا مع ((الموسيقى))، نردده وقوفًا رافعي الرؤوس في المحافل الدولية ترفرف عليها أعلامنا، رغم أنوفهم وأنف ((بابك الخرمي)) يصرخ بالدهماء: ((يا لثارات الحسين))، وقلبه يطفح بالمزدكية ألبسوها ((ثياب الحسين))، حيلةً عرفها عقلاء العرب منذ ((قميص عثمان)).
متناسيًا هذا المزدكي أن في العرب سنة وشيعة ((حسن وحسين))، فما دخل فارس والروم وقد تمدد التاريخ بنا وبهم إلى عام (1446/2024) حيث الذكاء الصناعي يحاول أن يسمو بنا إلى الإنسانية العليا في إجابته ونحن نحاصره بسؤال طائفي عن ((الحق مع من؟!))، فيرجع ويذكرنا بقوله: ((من المهم أن نتذكر أن الإسلام يدعو إلى الوحدة والتسامح بين المسلمين، وأن هناك دعوات عديدة من العلماء والمفكرين المسلمين لتعزيز الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب)) انتهى النقل عن ((الذكاء الصناعي))، وفي هذا دعوة للملتزمين ((بتشاؤم العقل)) أن لا يتخلوا عن ((تفاؤل الإرادة))، ولو عبر ((العقل الحداثي الأعلى))، الذي يصنع هذه الخوارزميات الأكثر قربًا لثلاثي الحداثة في ((العقلانية، الفردانية، المنطق العلمي))، رغم أنف ((المتنطعين)) في دعوى امتلاك الحق ((المطلق)).
فكما كشف محرك البحث ((القديم/قوقل)) للناس زيف كثير من الأحاديث ((الموضوعة والضعيفة))، يمضغها بعض الوعاظ على الرؤوس، فسيكشف الذكاء الصناعي مزيدًا من ((عار التاريخ)) الذي حكاه لنا عبدالله القصيمي فاستنكرناه، وها نحن نقرأه من جديد متسائلين مثله ((أيها العقل من رآك))، رافعين عن عقولنا حجابًا يضعه العاجزون، عنوانه ((التكفير والإقصاء))، فيتبرأوا من ((شرف التفكير))، كما يتبرأ ((العبد الأحمق)) من ((شرف الحرية))، خوفًا من وصمة ((الآبق))؟!.
إنه عقل قروسطي ولو رأيت بأيديهم آخر منتجات ((آيفون/ آبل))، تقول لهم: ((تدخلون حربًا ضحاياها من عدوكم قرابة 1322))، وضحاياها منكم زادت على (28000) غير آلاف الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، ثم تسمون ذلك ((نصر)) يقولون: الله مع الحق، فتقول لهم: بل الله مع المدافع الأقوى، وليس مع الجحور والأنفاق الأطول.
منذ قرابة القرن ولم تتعلموا من دروس التاريخ، فصدق فيكم قول الحكيم الملتحي: ((التاريخ يعيد نفسه، أولاً كمأساة، ثم كمهزلة))، وفعلاً المأساة كانت 1967((دولة ضد دولة))، أما في 2023، فكانت مهزلة ((حزب مافيوزي)) ضد ((دولة نووية))، والحزب ((عقائدي))، والعقل العقائدي ((روسطي بالضرورة))، فيرى مثلاً ما وقع لإبراهيم -عليه السلام- أمام النمرود في تحويل النار إلى برد وسلام قد يقع له.
إنه وهم ((الكرامات)) في عقولهم، صدقوه في أفغانستان أمام السوفييت، والعقلاء صدقوا ((صواريخ استينقر)) تصرفها سرًا المخابرات الأمريكية للأفغان ((المجاهدين)) نكالاً في السوفييت، كما يصرف الغرب المساعدات العسكرية لأوكرانيا ((ترويضًا)) لجموح روسيا، فلا يفنى الغنم ولا يموت الذئب، حمى الله حكماء العرب وعقلاءها، ولا عزاء للحمقى في مغامراتهم منذ زمن ((الشعبوية القومية)) في ((عبدالناصر، صدام، القذافي))، وحتى زمن ((الشعبوية الدينية)) في ((بن لادن، البغدادي، نصر الله، السنوار، الحوثي))، ويبقى ((السرير)) جاهزًا لكل أيديولوجيا قروسطية تريد النوم في ضيافة ((بروكرست الحداثة))، فالحداثة ككل فكرة بشرية، لها حد يقطع لك، وحد يقطعك، وكل يد عاجزة عن أخذ ((مقبض الحداثة)) بقوة، سيفاجئها ((نصل الحداثة)) الحاد بقطع خنصر هنا وسبابة هناك.
وأخيرًا.. تماسكوا واربطوا الأحزمة يا ركاب القرن الحادي والعشرين، فالمطبات الهوائية كثيرة و((مكر التاريخ)) فوق توقعات البشر، ولا أرى ((عروة وثقى)) في زمننا هذا أقوى من ((الدولة الحديثة)) لمواطنيها، وما عدا ذلك ((لاجئين، مشردين، منكوبين، مرتزقة...))، فالمواطن بقدر مواطنته ((حقوقًا وواجبات)) تكون ((قوة دولته وحداثتها))، والعقول القروسطية ا((لمتذاكية)) ستضيع وقتها بحثًا عن ((نصف موقف/تسميه وسطية)) عاجزة عن التمسك بعروة ((الدولة الحديثة))، وستسائل نفسها ((سرًا)): ((هل ضاعت لحانا/ أصبحنا بلحى منتوفة)) بين زوجتين ((حانا العجوز تنتف الشعر الأسود لتزيدنا بالشيب هيبة ووقار/أصالة))، و((مانا الشابة تنتف الشعر الأبيض لتزيدنا بالسواد شبابًا وفتوة/معاصرة)) فماذا بقي؟!، أما بروكرست الحداثة فبدعوى ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) يمد ((الدول الفاشلة)) على سريره، فتراه يقصقص أطرافها ((السودان مثلاً أصبح سودانين منذ سنوات مع قابليةٍ لثالث ورابع!!)).

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