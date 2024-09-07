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المعلم المتخصص يثير الجدل ودعوات للاستثناءات

9/7/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار قرار إسناد تدريس مواد ((لغتي، والرياضيات، والعلوم)) في المرحلة الابتدائية، للمعلمة والمعلم المتخصص، جدلًا بين أولياء الأمور، إذ أيد البعض القرار فيما دعا أخرون إلى استثناء تطبيق القرار على طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، والاستمرار بالعمل بنظام المعلمة الواحدة داخل الصف الدراسي، كما هو معمول فيه سابقًا والذي حقق - من وجهة نظرهم - مخرجات تعليم ونواتج تعلم كبيرة.
فارق كبير
يرى المؤيديون أن القرار يسعى إلى تحسين مخرجات التعليم ونواتج التعلم، وإكساب الطلاب والطالبات المعارف والمهارات الأساسية، وتنمية قدراتهم من خلال المعلمين المتخصصين، بينما أوضح أولياء أمور طلاب وطالبات ((مستجدين)) في الصف الأول الابتدائي، لـ((الوطن))، في معرض مقارنتهم بمعلمة الصف في الأعوام السابقة، ومعلمة التخصص بعد مضي 3 أسابيع على انتظام أبنائهم في المدرسة، أنهم شعروا بالفارق الكبير، بين آلية الأعوام السابقة، والآلية الجديدة في العام الحالي، مؤكدين أن الآلية في الأعوام السابقة، أفضل للطلاب والطالبات، موضحين أن تعدد دخول المعلمات على الأطفال الصغار بواقع معلمة كل حصة ((45 دقيقة))، يحدث خوفًا ورهبة عند بعض الأطفال، علاوة على التشتت في طريقة إيصال المعلومات، فلكل معلمة طريقة تدريس وأسلوب مختلف، وقد لا يخدم ذلك مرحلة النمو والتطور والتكوين عند بعض الأطفال.
التكيف والانسجام
أضافوا، أن مدارسنا، مليئة بمعلمات ((الصف))، ممن يمتلكن خبرة واسعة في تدريس الصف الأول لغالبية المقررات الدراسية، وجديرات بتدريس تلك المقررات، لا سيما أن تلك المقررات الدراسية على اختلافها سهلة التدريس، فتلك المقررات، تتطلب معلمة، تعمل على تحقيق التكيف والانسجام مع البيئة المدرسية، والإسهام في إزالة مشاعر الخوف والرهبة والقلق، دون الحاجة إلى النظر الدقيق في تخصص المعلمة، وبعد ذلك في الصف الثاني الابتدائي، يمكن العمل بإسناد التدريس لمعلمة التخصص بشكل تدريجي، ومراعاة في الجدول بتقليل إسناد التدريس إلى معلمتين أو ثلاث معلمات كحد أقصى في اليوم الدراسي، لافتين على الوزارة على دقة ترشيح واختيار ((معلمات)) الصف الأول الابتدائي، وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة لهن لإكسابهن المزيد من الخبرات والمعارف، وإطلاق تخصص يحمل مسمى: ((معلمات الصف الأول)).
سهولة التواصل
استعرض المعارضون، حزمة مزايا في معلمة الصف، من بينها: سهولة التواصل بين المدرسة والأسرة ((المعلمة والأم على تواصل دائم وقريب)) وبالتأكيد ذلك في صالح الطفل والعملية التعليمية، وسرعة حل الملاحظات التي قد تعترض الطفل داخل الفصل، واقتراب المعلمة بشكل أكبر للطفل، والتعاون السريع والمباشر بين أسرة الطفل والمعلمة، وإلمام معلمة الصف بشكل أكبر على تفاصيل واحتياجات ورغبات الطفل والعمل على تلبيتها، والعمل من خلالها على مراعاة الفروق الفردية، وتوحيد طريقة التدريس، وتوحيد طريقة حل الواجبات، وطريقة المراجعة والاستذكار، يتماشى مع النظريات التربوية، التي تؤكد على انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة بشكل تدريجي، ومراعاة توزيع أوقات الحصص الدراسية في اليوم الدراسي الواحد بما يتناسب مع الأطفال، فتعدد المعلمات قد لا يخدم توزيع الحصص الدراسية تبعًا لقوة المقرر الدراسي، مستشهدين في ذلك إلى تفضيل حصة الرياضيات ((الأولى)) في اليوم الدراسي، وهذا قد لا يتحقق من تعدد المعلمات، بينما يتحقق ذلك من خلال معلمة الصف.

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