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الصين فرصة لتفادي مصير 2014

9/7/2024 11:56:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يتعين على المنتخب السعودي الفوز على مضيفه الصيني، بعد غد، ليتفادى سلسلة اللاانتصار في 3 مباريات متتالية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 13 عاماً.
وكان المنتخب السعودي أنهى الدور الثاني من التصفيات الحالية بالخسارة 1/ 2 أمام الأردن في الرياض، ثم تعادل 1/1 مع إندونيسيا على إستاد الجوهرة المشعة، لحساب الجولة الأولى للمرحلة الثالثة.
وفي حال فشل الأخضر في تحقيق الانتصار على الصين، واكتفى بالتعادل أو الخسارة، فسيعود بالزمن إلى تصفيات كأس العالم 2014 التي شهدت آخر سلسلة لا فوز للمنتخب، لثلاث مباريات متتالية.
وبدأت تلك السلسلة بتعادل سلبي مع عمان خارج الحدود في أولى جولات الدور الثالث، وبعدها خسر على أرضه أمام أستراليا 1/ 3 في الدمام، ثم تعادل سلبيا مرة أخرى أمام تايلاند.
وجاءت اللقاءات الثلاثة خلال الفترة من الثاني من سبتمبر وحتى الـ11 من أكتوبر 2011.
وتوقفت السلسلة بالفوز على تايلاند بثلاثية نظيفة.
وفي النهاية عجز المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، عن عبور ذلك الدور، الذي تأهل منه بطل ووصيف كل مجموعة، إلى المرحلة الحاسمة.

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