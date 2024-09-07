الصين فرصة لتفادي مصير 2014

(MENAFN
- Al Watan)
يتعين على المنتخب السعودي الفوز على مضيفه الصيني، بعد غد، ليتفادى سلسلة اللاانتصار في 3 مباريات
متتالية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 13 عاماً.
وكان المنتخب السعودي أنهى الدور الثاني من التصفيات الحالية بالخسارة 1/ 2 أمام الأردن في الرياض، ثم تعادل 1/1 مع إندونيسيا على إستاد الجوهرة المشعة، لحساب الجولة الأولى للمرحلة الثالثة.
وفي حال فشل الأخضر في تحقيق الانتصار على الصين، واكتفى بالتعادل أو الخسارة، فسيعود بالزمن إلى تصفيات كأس العالم 2014 التي شهدت آخر سلسلة لا فوز للمنتخب، لثلاث مباريات متتالية.
وبدأت تلك السلسلة بتعادل سلبي مع عمان خارج الحدود في أولى جولات الدور الثالث، وبعدها خسر على أرضه أمام أستراليا 1/ 3 في الدمام، ثم تعادل سلبيا مرة أخرى أمام تايلاند.
وجاءت اللقاءات الثلاثة خلال الفترة من الثاني من سبتمبر وحتى الـ11 من أكتوبر 2011.
وتوقفت السلسلة بالفوز على تايلاند بثلاثية نظيفة.
وفي النهاية عجز المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، عن عبور ذلك الدور، الذي تأهل منه بطل ووصيف كل مجموعة، إلى المرحلة الحاسمة.
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