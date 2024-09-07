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الأهلي محروم من الجوهرة

9/7/2024 11:56:05 PM
(MENAFN- Al Watan) بات الأهلي مهددًا بعدم خوض أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام بيرسبوليس على إستاد الجوهرة؛ بسبب خطأ في الإجراءات الإدارية.
وبينت مصادر أن الاتحاد الآسيوي رفض تغيير ملعب المباراة، المجدولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وأشارت مصادر إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تمسكت أيضًا بإستاد الجوهرة لاستضافة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

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