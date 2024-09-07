الأهلي محروم من الجوهرة

(MENAFN
- Al Watan)
بات الأهلي مهددًا بعدم خوض أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام بيرسبوليس على إستاد الجوهرة؛ بسبب خطأ في الإجراءات الإدارية.
وبينت مصادر أن الاتحاد الآسيوي رفض تغيير ملعب المباراة، المجدولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وأشارت مصادر إلى أن رابطة الدوري
السعودي للمحترفين، تمسكت أيضًا بإستاد الجوهرة لاستضافة مباراة
الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.
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