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الشباب ينقذ تدريبات النصر

9/7/2024 11:56:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استعان مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو بعدد يصل إلى 11 لاعباً من فريق الشباب بالنادي لسد النقص الناجم عن استدعاء لاعبيه للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
واستدعى المدرب اللاعبين: حارسي المرمى مبارك البوعينين (2006) وعبدالرحمن العتيبي (2008)، والمدافعين عبد الإله الهزازي وفيصل الزير وخلاد نعمان (2006)، ولاعبي الوسط عبدالعزيز العتيبي وعبدالرحمن مطيران (2006)، وحبيب النتيف (2008)، والمهاجمين فراس عكاش وأبكر خبراني وحمزة يوسف (2006).
ويفتقد العالمي إلى جانب نجوم المنتخب السعودي، خلال التوقف الدولي: البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والإسباني إيميريك لابورت والبرازيلي ماتيوس بينتو، ومواطنه ويسلي جاسوفا.

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