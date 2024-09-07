الشباب ينقذ تدريبات النصر

(MENAFN
- Al Watan)
استعان مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو بعدد يصل إلى 11 لاعباً من فريق الشباب بالنادي لسد النقص الناجم عن استدعاء لاعبيه للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
واستدعى المدرب اللاعبين: حارسي المرمى مبارك البوعينين (2006) وعبدالرحمن العتيبي (2008)، والمدافعين عبد الإله الهزازي وفيصل الزير وخلاد نعمان (2006)، ولاعبي الوسط عبدالعزيز العتيبي وعبدالرحمن مطيران (2006)، وحبيب النتيف (2008)، والمهاجمين فراس عكاش وأبكر خبراني وحمزة يوسف (2006).
ويفتقد العالمي إلى جانب نجوم المنتخب السعودي، خلال التوقف الدولي: البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والإسباني إيميريك لابورت والبرازيلي ماتيوس بينتو، ومواطنه ويسلي جاسوفا.
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