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التوغل الأوكراني فشل في تحويل تركيز بوتن بعيدا عن شرقها

9/7/2024 11:56:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر رئيسا وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية، أن التوغل المفاجئ لأوكرانيا في روسيا يمثل إنجازا كبيرا من شأنه أن يغير رواية الحرب الطاحنة المستمرة منذ عامين ونصف العام، بينما حثوا حلفاء كييف على عدم التراجع أمام التهديدات الروسية بالتصعيد.
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على تحويل إنجازها التكتيكي إلى ميزة طويلة الأجل.
وحتى الآن لم ينجح الهجوم في تحويل تركيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بعيدًا عن شرق أوكرانيا، حيث تقترب قواته من مدينة بوكروفسك ذات الموقع الإستراتيجي.
تغيير اللعبة
وقال ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6)، إن الهجوم المفاجئ الذي شنته كييف في أغسطس الماضي للاستيلاء على أراض في منطقة كورسك الروسية كان ((جريئا وبشكل نموذجي من جانب الأوكرانيين، في محاولة لتغيير اللعبة)). وأضاف أن الهجوم ــ الذي قالت أوكرانيا إنه استولى على نحو 1300 كيلومتر مربع (500 ميل مربع) من الأراضي الروسية ــ ((أعاد الحرب إلى أذهان الروس العاديين)).
وفي حديثه إلى جانب مور، في حدث عام مشترك غير مسبوق في لندن، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إن الهجوم كان ((إنجازا كبيرا)) كشف عن نقاط ضعف في الجيش الروسي.
ضرب العمق
كما ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا على حلفائه للسماح لكييف باستخدام الصواريخ التي زودتها بها الدول الغربية لضرب عمق روسيا وضرب المواقع التي تشن منها موسكو هجمات جوية. وفي حين يُعتقد أن بعض الدول، بما في ذلك بريطانيا، تدعم الفكرة ضمنا، فإن دولا أخرى بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة مترددة.
وسمح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة على روسيا للدفاع عن النفس، لكن المسافة كانت محدودة إلى حد كبير بالأهداف عبر الحدود التي تعتبر تهديدًا مباشرًا، بسبب المخاوف من تصعيد الصراع بشكل أكبر.
وقال بيرنز، إن الغرب يجب أن ((ينتبه)) إلى خطر التصعيد، لكن لا ينبغي أن ((يرهب بشكل غير ضروري)) من التهديدات الروسية.
العلاقات الدفاعية
كما حذر من العلاقات الدفاعية المتنامية ((المقلقة)) بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، والتي قال إنها تهدد أوكرانيا وحلفاء الغرب في الشرق الأوسط. فقد أرسلت كوريا الشمالية ذخيرة وصواريخ إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، في حين تزود إيران موسكو بطائرات دون طيار هجومية.
وأضاف، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تر حتى الآن أدلة على إرسال الصين أسلحة إلى روسيا، ((ولكننا نرى الكثير من الأمور التي تقل عن ذلك)). وحذر إيران من تزويد موسكو بالصواريخ الباليستية، قائلا إن ((ذلك سيكون بمثابة تصعيد دراماتيكي)) في العلاقات.
وفي مقالهما، أكد بيرنز ومور على قوة العلاقات عبر الأطلسي في مواجهة ((مجموعة غير مسبوقة من التهديدات))، بما في ذلك روسيا العدوانية، والصين القوية على نحو متزايد، ودقات طبول الإرهاب الدولي المستمرة ــ وكلها معقدة بسبب التغير التكنولوجي السريع.
وسلطوا الضوء على ((حملة التخريب المتهورة التي تشنها روسيا)) في جميع أنحاء أوروبا و((الاستخدام الساخر للتكنولوجيا لنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة المصممة لدق إسفين

المواقع الإلكترونية
ويتهم المسؤولون الأمريكيون، موسكو، منذ فترة طويلة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وهذا الأسبوع استولت إدارة بايدن على مواقع إلكترونية يديرها الكرملين، واتهمت موظفي قناة RT الروسية بتمويل حملات على وسائل التواصل الاجتماعي سرا لنشر رسائل مؤيدة للكرملين وإثارة الفتنة حول الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
كما ربط مسؤولون غربيون روسيا بالعديد من الهجمات المخطط لها في أوروبا، بما في ذلك مؤامرة مزعومة لحرق شركات مملوكة لأوكرانيا في لندن.
وقال مور، إن جواسيس روسيا يتصرفون بطريقة يائسة ومتهورة بشكل متزايد.
وقال إن ((المخابرات الروسية أصبحت وحشية بعض الشيء)).

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