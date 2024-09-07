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70 طفلا مفقودا إثر حريق مدرسة بكينيا

9/7/2024 11:56:05 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مسؤولون في إزالة جثث الأطفال الذين احترقوا حتى الموت في مسكن مدرسي في وسط كينيا أثناء محاولتهم تحديد مصير العشرات من الأولاد الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وتم نقل الصحفيين للانتظار خارج حرم المدرسة، بينما قام فريق يضم خبراء في الجنائز من مستشفى نييري الإقليمي بإقامة طاولات خارج السكن.
من المعروف أن 18 فتى تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا لقوا حتفهم، وتم نقل 27 آخرين إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع ليلة الخميس في مدرسة هيلسايد إنداراشا الابتدائية، ولكن لا يزال 70 آخرون في عداد المفقودين.
ودعا المتحدث باسم الحكومة، إسحاق موارا، أفراد الجمهور إلى التحلي بالصبر، بينما تقوم الوكالات الحكومية بتمشيط مكان الحادث للتأكد من أعداد القتلى وسبب الحريق.
وتعتبر حرائق المدارس الداخلية في كينيا أمرًا شائعًا، وغالبًا ما تكون ناجمة عن إشعال الحرائق عمدًا بسبب تعاطي المخدرات والاكتظاظ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة التعليم.
الحمض النووي
وقال مورا إن أكثر من 20 طفلاً تم إحصاؤهم بحلول ظهر يوم السبت، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا الرقم تحديثًا لعدد الطلاب الذين تم إحصاؤهم سابقًا، والذي بلغ 86 بحلول ليلة الجمعة، وأضاف أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم لا يزال 18، وأن العملية ستستغرق وقتًا أطول.
وأضاف أن ((هذه الأرقام لا تزال أولية؛ لأن العملية لا تزال مستمرة.. إنها عملية الحمض النووي التي ستستغرق عدة أيام)).
وأعلن رئيس البلاد، ويليام روتو، يوم الجمعة الحداد لمدة ثلاثة أيام، ولا تزال الشرطة تحقق في سبب الحريق، وسُمح للآباء القلقين الذين كانوا ينتظرون طوال اليوم للحصول على أخبار عن أطفالهم، مساء الجمعة، برؤية ما تبقى من السكن، وانهار بعض الآباء وهم يغادرون المكان.
حثت الحكومة مديري المدارس على تطبيق إرشادات الإقامة الداخلية التي تتطلب:
أن تكون المساكن واسعة.
يكون بها ثلاثة أبواب.
لا تحتوي على شبكات على النوافذ لتسهيل الهروب في حالة نشوب حرائق.

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