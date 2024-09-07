14واعدا أجنبيا بأندية روشن

(MENAFN
- Al Watan)
شهد سوق الانتقالات الصيفية نشاطا غير معتاد من قبل الأندية السعودية، تمثل في التعاقد مع صفقات
أجنبية شابة من مواليد 2003 فما فوق، في مشهد لم يكن مألوفا خلال الموسمين الأخيرين، اللذين شهدا التعاقد مع الأسماء العالمية البارزة.
وتأتي الخطوة بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم
ورابطة الدوري
في تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات أندية روشن إلى 25 لاعبا بدلا من العدد السابق 30 لاعبا، مع مراعاة أحقية كل ناد من الأندية في تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين.
لاعبان شابان
يسمح القرار بتواجد 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد في قائمة الفريق، إضافة إلى لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003.
وستكون الأندية قادرة على دخول أي مباراة من منافسات دوري روشن السعودي بـ8 لاعبين أجانب كحد أقصى، بينما سيكون بإمكانها الدفع بجميع المحترفين الأجانب في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.
صراع قوي
أشعل القرار صراع الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لضم النجوم مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.
وتعاقدت أندية دوري روشن مع 14 لاعبا من مواليد 2003، خلال الصيف الحالي، وكانت الحصة الأكبر للمواهب البرازيلية.
صفقات متتالية
كان الأهلي أول من تعاقد مع اللاعبين الشباب، إذ ضم البرازيلي ألكسندر دا كوستا قادما من فلومينينزي، بينما ضم النصر انجيلو جابرييل من تشيلسي، ومواطنه ويسلي جاسوفا من كورينثيانز.
وضم الهلال برازيليا آخر وهو ماركوس ليوناردو نجم بنفيكا، كما تعاقد الشباب مع البرازيلي روبرت رينان قادما من زينت سانت بطرسبرج الروسي.
وضم الاتحاد الألباني ماريو ميتاي والفنزويلي أورتيجا، لكنه أعار الأخير إلى جدة، فيما تعاقد الفيحاء مع الفنزويلي كونتريراس، والعروبة مع الإنجليزي براد يونج.
ودعم القادسية صفوفه بالثنائي الإسباني ايكير المينا وكارلوس خيمينز، وضم التعاون الفنزويلي رينيه ريفاس، وتعاقد الاتفاق مع البرازيلي جواو كوستا. وأخيرا، تعاقد الوحدة مع العراقي يوسف الأمين.
-البرازيليون سيطروا على صفقات الواعدين
-6 لاعبين برازيليين شبان انضموا لأندية روشن
-القادسية فضل التعاقد مع لاعبين إسبانيين
-الفيحاء والتعاون اتجها إلى فنزويلا
-الاتحاد تعاقد مع ظهير ألباني وآخر فنزويلي
-الوحدة جلب واعدا عراقيا لدعم صفوفه
-العروبة وقع مع واعد إنجليزي.
MENAFN07092024000089011017ID1108648357