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14واعدا أجنبيا بأندية روشن

9/7/2024 11:56:05 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد سوق الانتقالات الصيفية نشاطا غير معتاد من قبل الأندية السعودية، تمثل في التعاقد مع صفقات أجنبية شابة من مواليد 2003 فما فوق، في مشهد لم يكن مألوفا خلال الموسمين الأخيرين، اللذين شهدا التعاقد مع الأسماء العالمية البارزة.
وتأتي الخطوة بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري في تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات أندية روشن إلى 25 لاعبا بدلا من العدد السابق 30 لاعبا، مع مراعاة أحقية كل ناد من الأندية في تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين.
لاعبان شابان

يسمح القرار بتواجد 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد في قائمة الفريق، إضافة إلى لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003.
وستكون الأندية قادرة على دخول أي مباراة من منافسات دوري روشن السعودي بـ8 لاعبين أجانب كحد أقصى، بينما سيكون بإمكانها الدفع بجميع المحترفين الأجانب في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.
صراع قوي

أشعل القرار صراع الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لضم النجوم مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.
وتعاقدت أندية دوري روشن مع 14 لاعبا من مواليد 2003، خلال الصيف الحالي، وكانت الحصة الأكبر للمواهب البرازيلية.
صفقات متتالية

كان الأهلي أول من تعاقد مع اللاعبين الشباب، إذ ضم البرازيلي ألكسندر دا كوستا قادما من فلومينينزي، بينما ضم النصر انجيلو جابرييل من تشيلسي، ومواطنه ويسلي جاسوفا من كورينثيانز.
وضم الهلال برازيليا آخر وهو ماركوس ليوناردو نجم بنفيكا، كما تعاقد الشباب مع البرازيلي روبرت رينان قادما من زينت سانت بطرسبرج الروسي.
وضم الاتحاد الألباني ماريو ميتاي والفنزويلي أورتيجا، لكنه أعار الأخير إلى جدة، فيما تعاقد الفيحاء مع الفنزويلي كونتريراس، والعروبة مع الإنجليزي براد يونج.
ودعم القادسية صفوفه بالثنائي الإسباني ايكير المينا وكارلوس خيمينز، وضم التعاون الفنزويلي رينيه ريفاس، وتعاقد الاتفاق مع البرازيلي جواو كوستا. وأخيرا، تعاقد الوحدة مع العراقي يوسف الأمين.
-البرازيليون سيطروا على صفقات الواعدين
-6 لاعبين برازيليين شبان انضموا لأندية روشن
-القادسية فضل التعاقد مع لاعبين إسبانيين
-الفيحاء والتعاون اتجها إلى فنزويلا
-الاتحاد تعاقد مع ظهير ألباني وآخر فنزويلي
-الوحدة جلب واعدا عراقيا لدعم صفوفه
-العروبة وقع مع واعد إنجليزي.

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