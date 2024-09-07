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11 لاعبا يفضحون تبريرات مانشيني

9/7/2024 11:56:04 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، تبريراته لسوء مستوى الأخضر الواضح منذ توليه المهمة الفنية في أغسطس 2023.
ويعاني المدرب الإيطالي المخضرم من انتقادات حادة بسبب طريقة لعبه التي لا تتناسب مع المنتخب السعودي، حيث سقط في فخ التعادل أمام إندونيسيا، بهدف لمثله في افتتاح مباريات الأخضر بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وفتح ذلك التعادل باب الانتقادات مرة أخرى في وجه مانشيني من جانب الجماهير والإعلام، خصوصًا أن المنتخب الإندونيسي يعتبر أضعف فرق المجموعة التي تضم اليابان والبحرين والصين وأستراليا.
وبالنظر إلى إمكانيات المنتخبات الأخرى، نجد أن الأخضر السعودي سيواجه صعوبة بالغة في المباريات المقبلة، حال الاستمرار على النهج ذاته، وهو ما دفع الجماهير للمطالبة برحيل مانشيني من منصبه.
تبريرات مستمرة

اعتاد المدرب الإيطالي تبرير سوء المستوى وعدم الاعتراف بالأخطاء التي يقع فيها بصورة مستمرة، حيث دائمًا ما ينتقد عدم مشاركة لاعبيه بشكل منتظم مع أنديتهم.
فضلا عن ظاهرة إهدار الفرص وركلات الجزاء، بالإضافة لسوء المستوى الدفاعي وعدم التركيز في بعض الأحيان، فهي أمور يجب عليه الاعتراف بها أولا ثم إصلاح الخلل، لكن مانشيني يواصل الاعتماد على طريقة واحدة، متمثلة في اللعب بطريقة (3-5-2)، وهو أسلوب لم يعتاد عليه الأخضر طوال مسيرته، إضافة إلى فشل العناصر الموجودة في تطبيق الطريقة بالشكل الأمثل.
ويظهر المنتخب السعودي بدون أنياب هجومية في أغلب المباريات التي يلعب بها، بسبب المهام التي يمنحها للأجنحة بالوجود في العمق بصورة أكبر، وهو ما يتسبب في تراجع مستوى سالم الدوسري، وعبدالرحمن غريب، إضافة إلى فشل نجوم الأخضر في تناقل الكرة بالمساحات الضيقة، وصعوبة بناء الهجمة من الخلف وغياب اللاعب الذي يجيد ربط خطوط الملعب.
وبدلا من الاعتراف بالفشل الذي صاحبه الخروج الصادم من كأس آسيا الأخيرة، فإن مانشيني يتعمد دائمًا التبرير المستمر وعدم إيجاد الحلول.
خدعة مانشيني

خرج مانشيني في المؤتمر الصحفي لمباراة إندونيسيا، ليتحدث عن أسباب التعادل، حيث استمر في التبرير، مؤكدًا أن الخصم يمتلك العديد من النجوم الذين يوجدون في الملاعب الأوروبية، في المقابل، أوضح أن سبب تراجع المستوى هو عدم مشاركة لاعبي المنتخب السعودي بصورة أساسية مع أنديتهم، وهي خدعة واضحة للهروب من انتقادات الجماهير والإعلام.
وبالنظر لتصريحات مانشيني نجد أنه اعتمد على 11 نجمًا في المباراة، يشاركون مع أنديتهم بصورة منتظمة منذ الموسم الماضي، وهم: علي لاجامي، وسعود عبد الحميد، وسلطان الغنام، ومتعب الحربي، وحسان تمبكتي، وعلي البليهي، وعبد الله الخيبري، وسالم الدوسري، ومصعب الجوير، وعبد الرحمن غريب، وفراس البريكان.
فضلا عن أن سعود وتمبكتي والبليهي والدوسري كانوا أحد النجوم الذين ساهموا في تتويج الهلال بالثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، بالإضافة لمشاركة مصعب الجوير الفعالة خلال إعارته مع

واعتمد النصر على الغنام ولاجامي وغريب والخيبري، فضلا عن تألق متعب الحربي مع الشباب في الموسم الماضي، وهو ما أدى لانتقاله إلى الهلال كأغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية بـ123 مليون ريال، أما فراس البريكان، فكان الهدف الأول للأهلي، وساهم في التأهل لدوري النخبة الآسيوي في الموسم الجديد، بتحقيق المركز الثالث بدوري روشن.
وبالتالي، فإن الأزمة تكمن في طريقة لعب مانشيني غير المناسبة مع المنتخب السعودي وعدم الاعتراف بالأخطاء التي يعاني منها

- مانشيني واصل برمي أخطائه على اللاعبين.
- 11 لاعبًا اعتمد عليهم المدرب يمثلون أنديتهم بصفة آساسية.
- لاعبو الهلال نجحوا في قيادة فريقهم لتحقيق 4 ألقاب متتالية.
- لاعبو النصر شاركوا بشكل أساسي في قائمة ناديهم.
- البريكان الهداف السعودي الأول في الدوري وهداف ناديه الأهلي.
- الحربي قدم مع الشباب موسمًا جيدًا وضعه أغلى صفقة محلية.
- المدرب الإيطالي يتهرب من الاعتراف بأخطائه الفنية.
- طريقة مانشيني أثبتت فشلها مع الصقور.
- الأخضر يحتاج للاعب يجيد ربط الخطوط بشكل مميز.
- مانشيني يجرب اللاعبين الواعدين في المباريات الرسمية.
- مكابرة المدرب قد ترمي بالصقور إلى خارج المونديال.

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