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إيواء 1671 كائنا فطريا

9/7/2024 11:56:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تحفظت وحدة إيواء الحيوانات الفطرية، خلال العام المنصرم، على 1671 كائنًا، فيما تلقت 189 بلاغًا، وسلم 950 كائنًا إلى أصحابها بعد تصحيح أوضاعها حسب توصية لجنة النظر في المخالفات.
الرقابة والتفتيش
يتولى مركز استلام وإيواء الحيوانات المصادرة والمتحفظ عليها العمل ضمن إجراءات تطبيق نظام الإتجار بالكائنات الفطرية، وذلك من خلال مراكز التفتيش في الأسواق والمنافذ الحدودية، وتفعيل وإحكام الرقابة والتفتيش من قبل القوات الخاصة للأمن البيئي، وتزايد عدد الكائنات المسجلة في مركز الإيواء خلال عام 2023، لتصبح 1671 كائنًا، مقارنة بالعام الذي قبله؛ حيث تم تسجيل 869 كائنًا.
ضبطيات ومخالفات
شدد المركز على التزامه نظاميا بإنشاء مركز أو مراكز لإيواء الأحياء الفطرية المضبوطة والمصادرة التي يتم الإتجار بها أو حيازتها أو تداولها أو نقلها بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال التزامات المملكة تجاه اتفاقية ((سايتس)) ووفقا لنظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، إضافة إلى إيواء الحيوانات الفطرية والحيوانات المستخدمة في الصيد التي تحرز في ضبطيات مخالفات نظام المناطق المحمية ونظام صيد الحيوانات الفطرية، إضافة إلى استقبال الحيوانات الفطرية التي يرغب مالكوها في التخلص منها.
بيئة مناسبة
تأسست وحدة إيواء الحيوانات الفطرية بمدينة جدة في 2023، بهدف توفير مأوى للكائنات المخالفة والمصادرة والمتحفظ عليها لدعاوى قضائية، وتغطي منافذ وأسواق المنطقة الغربية، فيما تم نقل كائنات فطرية من وحدة إيواء الرياض إلى وحدة إيواء جدة لتوفير بيئة مناسبة لها؛ لبدء أعمال التشغيل والإشراف عليها، ويوجد بوحدة الإيواء محجر طبي لعزل الكائنات المصادرة من فريق التفتيش لمدة 30 يومًا، يتم خلالها التأكد من سلامة الكائنات وخلوها من الأمراض المعدية، ومن ثم تنقل للحظائر المخصصة لها.
عقوبات مخالفة الإتجار بالكائنات الفطرية بـ((الألف ريال))
استيراد كائن فطري دون تراخيص
10.000
العبور بكائن فطري دون تراخيص
5000
عرض كائنات فطرية مجهولة المصدر
10.000
بيع كائن فطري دون تراخيص
10.000
بيع كائن فطري مجهول المصدر
15.000
عدم تطبيق معايير النقل للكائنات الفطرية الحية
1500 ريال

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