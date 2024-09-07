اختتام ورشة ترجمة الكتاب الأول في الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة أقامت الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" ورشة ترجمة الكتاب الأول والاي حضرها 30 مترجما لمدة 4 أيام متتالية في مدينة الرياض ابتدأت من 4/9 إلى 9/7
وتلقى المتدربون العديد من التدريبات العملية التي تركز على أهم تقنيات الترجمة وبناء الأفكار الخاصة في مجال الترجمة ونشر الكتاب الأول وأهمية مراعاة الجوانب الثقافية والفنية في الترجمة وركزت الورشة على التعرف على حقوق الترجمة ودور النشر وكيفية التواصل معها، باستخدام الحوار والعديد من التمارين والتطبيقات وغيرها.
واستفاد الحاضرون من محاور الورشة التي ركزت على مجال الترجمة والنشر وعبر عدد منهم عن الفائدة الكبيرة التي حصلوا عليها من المحتوى المقدم في الورشة وعن شكرهم لهيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه المبادرات النوعية. وطالبوا بتكثيف الجهود والفعاليات الثقافية في مدينة الطائف
الجدير بالذكر أن هذه الورشة قدمها الدكتور: عبدالرحمن البلادي وفي ختام الورشة استلم المتدربون الهدايا وشهادات الحضور المقدمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة.
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