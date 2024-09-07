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اختتام ورشة ترجمة الكتاب الأول في الرياض

9/7/2024 11:56:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة أقامت الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" ورشة ترجمة الكتاب الأول والاي حضرها 30 مترجما لمدة 4 أيام متتالية في مدينة الرياض ابتدأت من 4/9 إلى 9/7
وتلقى المتدربون العديد من التدريبات العملية التي تركز على أهم تقنيات الترجمة وبناء الأفكار الخاصة في مجال الترجمة ونشر الكتاب الأول وأهمية مراعاة الجوانب الثقافية والفنية في الترجمة وركزت الورشة على التعرف على حقوق الترجمة ودور النشر وكيفية التواصل معها، باستخدام الحوار والعديد من التمارين والتطبيقات وغيرها.
واستفاد الحاضرون من محاور الورشة التي ركزت على مجال الترجمة والنشر وعبر عدد منهم عن الفائدة الكبيرة التي حصلوا عليها من المحتوى المقدم في الورشة وعن شكرهم لهيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه المبادرات النوعية. وطالبوا بتكثيف الجهود والفعاليات الثقافية في مدينة الطائف
الجدير بالذكر أن هذه الورشة قدمها الدكتور: عبدالرحمن البلادي وفي ختام الورشة استلم المتدربون الهدايا وشهادات الحضور المقدمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

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