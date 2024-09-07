182 مليار دولار في 23 عاما.. قروض الصين لأفريقيا تستهدف الطاقة والنقل والتكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي قروض الصين الممنوحة لأفريقيا نحو 182.28 دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 2000 و2023، مع توجيه جزء كبير من التمويل نحو قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا، وفق تقرير لمنصة“بيزنس إنسايدر أفريكا” الجنوب أفريقية.

وسلطت المنصة في تقرير متخصص الضوء على القروض التي منحتها الصين لأفريقيا على مدار السنوات الماضية، مشير الى أن قمة المنتدى التاسع للتعاون الصيني -الأفريقي“فوكاك” – التي اختتمت أعمالها أمس بالعاصمة الصينية بكين حققت نجاحًا كاملًا، حيث ارتقت العلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي وتم رسم خطة عمل لدفع التعاون بين الجانبين.

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وشهدت القروض الصينية لأفريقيا العام الماضي أول زيادة منذ سبع سنوات، حيث بلغت قيمتها 4.61 مليار دولار أمريكي وتم توجيه أكثر من نصف الملبغ – أي 2.59 مليار دولار – إلى المقرضين الإقليميين والوطنيين، ما يعكس تحول /بكين/ في استراتيجيتها للتخفيف من المخاطر مع الحفاظ على النفوذ في مختلف أنحاء القارة.

كما تلقت أفريقيا خلال الفترة بين عامي 2012 و2018، أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا من الصين، خلال“مبادرة الحزام والطريق” حيث ظهرت أفريقيا بصورة بارزة آنذاك وسعت الصين إلى إحياء طريق الحرير القديم الذي يربطها مع القارة مع توسيع نطاقها الجيوسياسي والاقتصادي من خلال استثمارات البنية التحتية العالمية.

ومع ذلك، بدءًا من عام 2019، بدأت الصين في خفض إقراضها، وهو الاتجاه الذي تفاقم أثناء جائحة فيروس“كورونا” المستجد، ما أدى إلى عدم اكتمال العديد من المشاريع في جميع أنحاء القارة.

وكان الانخفاض في القروض من الصين مدفوعًا بالضغوط المحلية داخل الصين وارتفاع أعباء الديون في العديد من الاقتصادات الأفريقية، كما خضعت دول مثل زامبيا وغانا وإثيوبيا لعمليات إعادة هيكلة الديون المطولة منذ عام 2021.

وكانت قمة قمة المنتدى التاسع للتعاون الصيني-الأفريقي(فوكاك) الذي يعقد كل ثلاث سنوات، قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي ، تحت عنوان“التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-أفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك”، بمشاركة 350

ممثلا عن الصين ودول إفريقيا ومنظماتها الإقليمية.

وتعهد الرئيس الصيني بزيادة دعم بلاده لإفريقيا، بتمويل يبلغ نحو 51 مليار دولار، ودعم المزيد من مبادرات البنية الأساسية.

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