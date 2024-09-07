ضعف السيولة فى البورصة المصرية يحجم دور صانع السوق

MENAFN - Al-Borsa News) شهد سوق المال المصري تغيرات كبيرة على مدار العامين الماضيين، من ارتفاع أحجام التداولات وزيادة عدد المتداولين وارتفاعات للمؤشرات، وعلى الرغم من كل التغيرات إلا أن دور صانع السوق في المصرية لم يشهد تغيرًا بنفس الحجم ولم ينشط بالصورة المطلوبة.

وعلى الرغم من أن معدلات السيولة ارتفعت بصورة مطردة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لم يكن كافيا لظهور النشط البين فى دور صانع السوق، ويعتبر خلق سيولة بالأساس على الأوراق المالية هو جزء مهم من دور صانع السوق في البورصات.

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ويمكن تشبيه صانع السوق بالتاجر الذي يشتري البضاعة بسعر معين ويبيعها بسعر أعلى فيأتي ربحه من الفارق بين السعرين، لكن كي يتمكن من تحقيق أرباح مجزية يتعين عليه رفع عدد الصفقات، مما يعنى أن نشاط صانع السوق يحتاج إلى رأسمال سوقى كبير للبورصة المصرية والذى يبلغ حاليًا نحو تريليونى جنيه، ويعتبر أول رخصة لصانع السوق في البورصة المصرية كانت من نصيب شركة بلتون القابضة، وقال متعاملون في البورصة المصرية إن صغر حجم السوق المصري، وضعف السيولة يحجمان من دور صانع السوق.

قال خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون القابضة فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، إن البورصة المصرية ساعدت بصورة كبيرة على توفير الآلية الخاصة بصانع السوق والتي من شأنها إتاحة سيولة كافية على الورقة تعمل على تسهيل تداولها بصورة أكبر، فضلاً عن تخفيض عدد الوحدات الواجب تخليقها من جانب مدير الصندوق من 10 آلاف وحدة إلى 5 آلاف وحدة في كل مرة.

ويعتبر نشاط صانع السوق أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويعمل على توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.

وقامت البورصة بتحديد الأوراق المالية المسموح بمزاولة نشاط صانع السوق عليها وتحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات، وقسمت التزامات صانع السوق إلى 6 مستويات، تختلف بحسب متوسط التداول اليومى ونسبة أيام التداول.

وأضاف محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال يحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث مازالت القيمة السوقية صغيرة، مما يحجم من أداء صانع السوق فى البورصة المصرية.

وأوضح أن السوق يحتاج إلى ضخ استثمارات أكبر فى جانب الطلب، مع زيادة المعروض عن طريق إضافة طروحات جديدة وخاصةً القطاعات غير الممثلة.

وكانت الحكومة أعلنت عن إعتزامها تأسيس صندوق صانع سوق للأسهم في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، وفقاً لما كشفته وثيقة توجهات الفترة الرئاسية الجديدة.

وأشارت الوثيقة إلى أن المشاركين في الصندوق سيكون من بينهم عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية.

وأوضح محمد فاروق مسعود الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، أن دور صانع السوق يتمثل فى خلق توزان بين قوى العرض والطلب فى السوق مما يعمل بدورة على زيادة عمق السوق.

وأشار إلى أنه يجب أن يتراوح حجم السوق بين 100 و150 مليار دولار أى ما يعادل 5-7.5 تريليونات جنيه لكى ينشط دور صانع السوق بوضوح، فى حين أنه يسجل حاليا تريليونى جنيه أى 40 مليار دولار.

وتسمح البورصة المصرية لصانع السوق بأن يبرم عقوداً أو اتفاقيات مع الجهة المصدرة للورقة المالية التي يلتزم بصناعة سوقها أو مع أي جهة أخرى بهدف مزاولة نشاطه شريطة ألا تتعارض في أي من بنودها مع أي أحكام منظمة للتعامل بسوق الأوراق المالية، على أن يرسل نسخة منها لإدارة البورصة فور إبرامها.

وقال عصام جوهر، العضو المنتدب بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، إنه لا يوجد تفعيل حقيقي لدور صانع السوق حالياً والصناديق تتعامل بطريقة الأفراد من حيث البيع والشراء، وأشار إلى ضرورة وضع خطة زمنية بها أهداف تحترم المقاومات و الدعوم للتخفيف من تدهور السوق.

وتابع أنه يجب أن يكون هناك قوانين إلزامية لخلق صانع سوق حقيقي بالتزامن مع زيادة عمق السوق وعدم النظر للأرباح قصيرة المدى.

وأوضح أنه يجب العمل على زيادة التداولات اليومية لتصل إلى 10 مليارات جنيه مما سيؤثر بالإيجاب على جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج لأكثر من صانع سوق.

وأضاف حسام عيد، خبير أسواق المال، إن زيادة نشاط صانع السوق فى البورصة المصرية يحتاج المزيد من التوعية بأهمية صانع سوق وعمل ندوات ودورات تدريبية ومنح رخص جديدة في الفترة المقبلة.

وتابع أن صانع السوق مصرح به ومرخص من قبل البورصة المصرية لتحسين أدائها ودوره يمكن أن يحسن من أداء السوق بشكل كامل.

صانع السوق هو جهة مرخصة هدفها رفع سيولة التداول على الأسهم، ويقوم بشراء وبيع الأسهم، للمحافظة على استقرار الأسواق.

ويساهم صانع السوق بغلق الفجوات السعرية بين الطلب والعرض على الأسهم أو السلع، ولا يتدخل بشكل يومي في التداول وتقتصر تداولاته عند الحاجة للتدخل.