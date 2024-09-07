ستاندرد تشارترد: برنامج مصر مع صندوق النقد يسير فى الطريق الصحيح

MENAFN - Al-Borsa News) قال بنك ستاندرد تشارترد ، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى يسير على المسار الصريح بحسب تقرير المراجعة الثالثة للاقتصاد.

وأشار إلى أن مراجعة صندوق النقد الدولى المقرر لها فى سبتمبر قد تتأجل إلى أكتوبر فى ظل أن بعض الأهداق الهيكلية تحتاج مزيدًا من الوقت.

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وقال إنه مع عودة أسواق الصرف الأجنبى والسيولة فى مصر، تحول التركيز السياسى نحو التوحيد المالى وتخفيض الديون.

وأشار إلى أن وزير المالية أحمد كجوك قد تعهد بالإصلاحات المالية الضرورية، بما فى ذلك ترشيد الدعم، وتحصيل الضرائب، وإصلاح ضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن أبرز الإصلاحات التى قد تحتاج وقت هى دمج الحسابات المالية بالنسبة للاستثمار داخل وخارج الميزانية، وكذلك خطة إعادة رسملة البنك المركزى المصرى التى تم تأجيلها من أبريل إلى أغسطس 2024، وإصلاح دعم الطاقة الذى يهدف إلى خلق مجال مالى والحفاظ على خطة سداد مستحقات النفط.

وقال البنك إن صندوق النقد شدد على ضرورة التحول المستدام إلى نظام صرف أجنبى حر، وأن نجاح البرنامج يعتمد على تقدم الإصلاحات الهيكلية، وليس فقط تحقيق الاستقرار الاقتصادى على المدى القصير، وأوصى البنك بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرا بين محفظة التداول الخاصة به.